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В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем - РИА Новости, 23.05.2025
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Культура
 
10:18 23.05.2025 (обновлено: 10:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/grigorovich-2018596633.html
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем - РИА Новости, 23.05.2025
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем
Прощание с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем началось в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2025
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культура
санкт-петербург
юрий григорович
сергей прокофьев
петр чайковский
большой театр
ленинградский театр оперы и балета имени кирова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем началось в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Его кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой. С утра к Большому театру приходят люди, чтобы проститься с легендарным хореографом. Поклонники его таланта несут к театру цветы. Прощание проходит на Исторической сцене Большого театра. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
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Церемония прощания с Юрием Григоровичем в Большом театре
Церемония прощания с Юрием Григоровичем началась в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.
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санкт-петербург, юрий григорович, сергей прокофьев, петр чайковский, большой театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова
Культура, Санкт-Петербург, Юрий Григорович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем

В Большом театре началось прощание с хореографом Юрием Григоровичем

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем началось в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Его кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.
С утра к Большому театру приходят люди, чтобы проститься с легендарным хореографом. Поклонники его таланта несут к театру цветы. Прощание проходит на Исторической сцене Большого театра.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Григоровича
19 мая, 15:03
 
КультураСанкт-ПетербургЮрий ГригоровичСергей ПрокофьевПетр ЧайковскийБольшой театрЛенинградский театр оперы и балета имени Кирова
 
 
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