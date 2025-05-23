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В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем - РИА Новости, 23.05.2025
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем
Прощание с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем началось в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:18:00+03:00
2025-05-23T10:18:00+03:00
2025-05-23T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем началось в Большом театре в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Его кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой. С утра к Большому театру приходят люди, чтобы проститься с легендарным хореографом. Поклонники его таланта несут к театру цветы. Прощание проходит на Исторической сцене Большого театра. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
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Церемония прощания с Юрием Григоровичем в Большом театре
Церемония прощания с Юрием Григоровичем началась в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.
2025-05-23T10:18
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санкт-петербург, юрий григорович, сергей прокофьев, петр чайковский, большой театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова
Культура, Санкт-Петербург, Юрий Григорович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова
В Большом театре началось прощание с Юрием Григоровичем
В Большом театре началось прощание с хореографом Юрием Григоровичем