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СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
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16:52 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017882187.html
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича
Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot."Причина смерти хореографа Юрия Григоровича &lt;…&gt; — осложнения после двусторонней пневмонии", - говорится в публикации.Уточняется, что последние две недели жизни балетмейстер провел в московской Центральной клинической больнице. Как сообщили его родственники, артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.Юрий Григорович умер в понедельник в возрасте 98 лет. Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.
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ссср, москва, юрий григорович, большой театр
СССР, Москва, Юрий Григорович, Большой театр
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича

SHOT: хореограф Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБалетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович
Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot.
"Причина смерти хореографа Юрия Григоровича <…> — осложнения после двусторонней пневмонии", - говорится в публикации.
Уточняется, что последние две недели жизни балетмейстер провел в московской Центральной клинической больнице. Как сообщили его родственники, артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.
Юрий Григорович умер в понедельник в возрасте 98 лет. Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.
 
СССРМоскваЮрий ГригоровичБольшой театр
 
 
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