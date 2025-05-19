https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017882187.html

СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича

СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025

СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича

Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:52:00+03:00

2025-05-19T16:52:00+03:00

2025-05-19T16:52:00+03:00

ссср

москва

юрий григорович

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017816303_735:0:3360:1476_1920x0_80_0_0_c273189e70048f939b93d9af3d7ae0ab.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot."Причина смерти хореографа Юрия Григоровича <…> — осложнения после двусторонней пневмонии", - говорится в публикации.Уточняется, что последние две недели жизни балетмейстер провел в московской Центральной клинической больнице. Как сообщили его родственники, артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.Юрий Григорович умер в понедельник в возрасте 98 лет. Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, москва, юрий григорович, большой театр