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СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича
Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:52:00+03:00
2025-05-19T16:52:00+03:00
2025-05-19T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил Telegram-канал Shot."Причина смерти хореографа Юрия Григоровича <…> — осложнения после двусторонней пневмонии", - говорится в публикации.Уточняется, что последние две недели жизни балетмейстер провел в московской Центральной клинической больнице. Как сообщили его родственники, артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.Юрий Григорович умер в понедельник в возрасте 98 лет. Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.
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РИА Новости
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ссср, москва, юрий григорович, большой театр
СССР, Москва, Юрий Григорович, Большой театр
СМИ назвали причину смерти хореографа Юрия Григоровича
SHOT: хореограф Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии