https://ria.ru/20250527/grigorovich-2019319989.html

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 27.05.2025

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:22:00+03:00

2025-05-27T13:22:00+03:00

2025-05-27T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник, 19 мая, помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Церемония прощания с Григоровичем прошла в историческом здании Большого театра 23 мая. Проститься с хореографом пришли министр культуры РФ Ольга Любимова вместе с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, а также народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист СССР Борис Акимов, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко и Кристина Кретова, заслуженная артистка России Анастасия Горячева, экс-директор Большого театра Владимир Урин, а также президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. После церемонии прощания Григоровича кремировали. Похороны прошли в узком кругу родных и близких легенды балета. Место захоронения расположено рядом с супругой Григоровича, балериной Наталией Бессмертновой. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html

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