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Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
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Культура
 
13:22 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/grigorovich-2019319989.html
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:22:00+03:00
2025-05-27T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник, 19 мая, помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Церемония прощания с Григоровичем прошла в историческом здании Большого театра 23 мая. Проститься с хореографом пришли министр культуры РФ Ольга Любимова вместе с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, а также народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист СССР Борис Акимов, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко и Кристина Кретова, заслуженная артистка России Анастасия Горячева, экс-директор Большого театра Владимир Урин, а также президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. После церемонии прощания Григоровича кремировали. Похороны прошли в узком кругу родных и близких легенды балета. Место захоронения расположено рядом с супругой Григоровича, балериной Наталией Бессмертновой. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
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федерация хоккея россии (фхр), мариинский театр, ольга любимова, сергей прокофьев, ссср, москва, россия, юрий григорович, большой театр
Культура, Федерация хоккея России (ФХР), Мариинский театр, Ольга Любимова, Сергей Прокофьев, СССР, Москва, Россия, Юрий Григорович, Большой театр
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Легенду балета Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник, 19 мая, помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
Прощание с хореографом Юрием Григоровичем
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.

Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Хореограф умер 19 мая на 99-м году жизни.

Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Хореограф умер 19 мая на 99-м году жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.

На фото: депутат, член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.

Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (слева) и артист балета, хореогарф Борис Акимов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.

На фото: депутат, член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: искусствовед, журналист Андрей Золотов.

Искусствовед, журналист Андрей Золотов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

На фото: искусствовед, журналист Андрей Золотов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.

Предприниматель Алимжан Тохтахунов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.

Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.

На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.

Бывший директор Большого театра Владимир Урин на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.

На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С 1964 по 1995 год прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.

На фото: дирижер Феликс Коробов.

Дирижер Феликс Коробов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

С 1964 по 1995 год прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.

На фото: дирижер Феликс Коробов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.

Государственные награды хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, выставленные на церемонии прощания с ним на Исторической сцене Большого театра

На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.

На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.

На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Также Григорович приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Также Григорович приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 13

Хореограф умер 19 мая на 99-м году жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 13

Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 13

На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.

На фото: депутат, член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 13

На фото: искусствовед, журналист Андрей Золотов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 13

На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 13

В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.

На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 13

С 1964 по 1995 год прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.

На фото: дирижер Феликс Коробов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 13

На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.

На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Также Григорович приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 13
Церемония прощания с Григоровичем прошла в историческом здании Большого театра 23 мая. Проститься с хореографом пришли министр культуры РФ Ольга Любимова вместе с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, а также народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист СССР Борис Акимов, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко и Кристина Кретова, заслуженная артистка России Анастасия Горячева, экс-директор Большого театра Владимир Урин, а также президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
После церемонии прощания Григоровича кремировали. Похороны прошли в узком кругу родных и близких легенды балета. Место захоронения расположено рядом с супругой Григоровича, балериной Наталией Бессмертновой.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Григоровича
19 мая, 15:03
 
КультураФедерация хоккея России (ФХР)Мариинский театрОльга ЛюбимоваСергей ПрокофьевСССРМоскваРоссияЮрий ГригоровичБольшой театр
 
 
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