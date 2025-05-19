https://ria.ru/20250519/putin-2017950088.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:04:00+03:00

2025-05-19T22:04:00+03:00

2025-05-19T22:07:00+03:00

владимир путин

культура

юрий григорович

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017813532_0:0:1480:834_1920x0_80_0_0_8213127435636cc602ac79e45e3893e2.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля.Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении.Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, юрий григорович, большой театр