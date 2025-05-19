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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:04:00+03:00
2025-05-19T22:04:00+03:00
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владимир путин
культура
юрий григорович
большой театр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля.Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении.Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.
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владимир путин, юрий григорович, большой театр
Владимир Путин, Культура, Юрий Григорович, Большой театр
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича
Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра и родным Григоровича