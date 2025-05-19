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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:04 19.05.2025 (обновлено: 22:07 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017950088.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:04:00+03:00
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владимир путин
культура
юрий григорович
большой театр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля.Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении.Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.
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владимир путин, юрий григорович, большой театр
Владимир Путин, Культура, Юрий Григорович, Большой театр
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра и родным Григоровича

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЮрий Григорович
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля.
Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.
 
КультураВладимир ПутинЮрий ГригоровичБольшой театр
 
 
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