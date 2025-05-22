https://ria.ru/20250522/vladimirov-2018482918.html

В Большом театре завершилась церемония прощания с Юрием Владимировым

В Большом театре завершилась церемония прощания с Юрием Владимировым - РИА Новости, 22.05.2025

В Большом театре завершилась церемония прощания с Юрием Владимировым

Церемония прощания с народным артистом СССР, педагогом-репетитором Большого театра Юрием Владимировым завершилась в Большом театре, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:36:00+03:00

2025-05-22T16:36:00+03:00

2025-05-22T17:42:00+03:00

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московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, педагогом-репетитором Большого театра Юрием Владимировым завершилась в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет в понедельник. Отпевание прошло утром в Храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость". После церемонии прощания артиста похоронят на Даниловском кладбище в Москве. Проститься с Владимировым пришли родные, друзья и коллеги, а также почитатели таланта артиста. Среди них прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист РФ Андрис Лиепа, балетмейстер-репетитор труппы Большого театра Нина Семизорова, артисты Марина и Анна Леоновы, народные артисты СССР Борис Акимов и Михаил Лавровский, заслуженный артист России Иван Васильев, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард. Траурные венки направили семья народного артиста, руководство и коллектив Большого театра. Церемония прошла под музыкальное сопровождение струнного квинтета и рояля. На церемонии зачитали телеграммы от министра культуры России Ольги Любимовой, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Соболезнования в связи с уходом Владимирова выразили руководство и коллектив Большого театра, а также представители мира искусства и балета, среди них народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. После церемонии прощания великого мастера проводили в последний путь под бурные аплодисменты. Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра. Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).

https://ria.ru/20250522/vasilev-2018504852.html

https://ria.ru/20250522/akimov-2018505675.html

https://ria.ru/20250519/tsiskaridze-2018508167.html

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