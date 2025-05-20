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Источник: хореографа Юрия Григоровича кремируют - РИА Новости, 20.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:29 20.05.2025 (обновлено: 13:34 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/istochnik-2018044198.html
Источник: хореографа Юрия Григоровича кремируют
Источник: хореографа Юрия Григоровича кремируют - РИА Новости, 20.05.2025
Источник: хореографа Юрия Григоровича кремируют
Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича кремируют, а затем, 23 мая, похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:29:00+03:00
2025-05-20T13:34:00+03:00
культура
юрий григорович
ссср
большой театр
иван грозный
санкт-петербург
ленинградский театр оперы и балета имени кирова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича кремируют, а затем, 23 мая, похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой, сообщил РИА Новости источник.В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни."Сначала состоится кремация Юрия Николаевича, а затем 23 мая он будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой", - сказал собеседник агентства.Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
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юрий григорович, ссср, большой театр, иван грозный, санкт-петербург, ленинградский театр оперы и балета имени кирова
Культура, Юрий Григорович, СССР, Большой театр, Иван Грозный, Санкт-Петербург, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова
Источник: хореографа Юрия Григоровича кремируют

Хореографа Григоровича кремируют и похоронят 23 мая на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБалетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович
Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича кремируют, а затем, 23 мая, похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой, сообщил РИА Новости источник.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
«
"Сначала состоится кремация Юрия Николаевича, а затем 23 мая он будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой", - сказал собеседник агентства.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Григоровича
19 мая, 15:03
 
КультураЮрий ГригоровичСССРБольшой театрИван ГрозныйСанкт-ПетербургЛенинградский театр оперы и балета имени Кирова
 
 
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