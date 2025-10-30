Рейтинг@Mail.ru
03:09 30.10.2025
В Большом театре рассказали о порядке продажи билетов на "Щелкунчика"
Большой театр России заблаговременно объявит порядок продажи билетов на новогодние представления балета "Щелкунчик" на Исторической сцене и оповестит о способах РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Большой театр России заблаговременно объявит порядок продажи билетов на новогодние представления балета "Щелкунчик" на Исторической сцене и оповестит о способах их приобретения, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"О начале продажи билетов на представления балета "Щелкунчик" будет объявлено дополнительно. Порядок и способы приобретения будут заблаговременно опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях Большого театра", — сказали в пресс-службе.
Балет "Щелкунчик" традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на новогодние представления сохраняется из года в год. "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича на Исторической сцене Большого театра пользуется особой популярностью: несколько лет накануне старта продаж перед кассами театра собирались огромные очереди, руководство театра боролось с перекупщиками, продающими билеты в разы дороже заявленных цен.
Большой театр в 2024 году впервые продавал билеты на представления балета "Щелкунчик" путем аукциона. Билеты также были доступны на официальном сайте театра.
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
27 августа, 08:21
 
