В Большом театре рассказали о порядке продажи билетов на "Щелкунчика"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Большой театр России заблаговременно объявит порядок продажи билетов на новогодние представления балета "Щелкунчик" на Исторической сцене и оповестит о способах их приобретения, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"О начале продажи билетов на представления балета "Щелкунчик" будет объявлено дополнительно. Порядок и способы приобретения будут заблаговременно опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях Большого театра", — сказали в пресс-службе.
Балет "Щелкунчик" традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на новогодние представления сохраняется из года в год. "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича на Исторической сцене Большого театра пользуется особой популярностью: несколько лет накануне старта продаж перед кассами театра собирались огромные очереди, руководство театра боролось с перекупщиками, продающими билеты в разы дороже заявленных цен.
Большой театр в 2024 году впервые продавал билеты на представления балета "Щелкунчик" путем аукциона. Билеты также были доступны на официальном сайте театра.
27 августа, 08:21