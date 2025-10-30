В Большом театре рассказали о порядке продажи билетов на "Щелкунчика"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Большой театр России заблаговременно объявит порядок продажи билетов на новогодние представления балета "Щелкунчик" на Исторической сцене и оповестит о способах их приобретения, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.