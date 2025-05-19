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Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 19.05.2025 (обновлено: 17:29 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017852067.html
Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая
Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая - РИА Новости, 19.05.2025
Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая
Прощание с легендарным хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил в своем... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:23:00+03:00
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культура
большой театр
юрий григорович
денис родькин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прощание с легендарным хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил в своем Telegram-канале премьер театра Денис Родькин.В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни."Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в 11.00 в историческом здании Большого театра. Вход с 10.00 - свободный", - написал Родькин.
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html
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большой театр, юрий григорович, денис родькин
Культура, Большой театр, Юрий Григорович, Денис Родькин
Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая

Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБалетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович
Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прощание с легендарным хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил в своем Telegram-канале премьер театра Денис Родькин.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в 11.00 в историческом здании Большого театра. Вход с 10.00 - свободный", - написал Родькин.
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Григоровича
Вчера, 15:03
 
КультураБольшой театрЮрий ГригоровичДенис Родькин
 
 
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