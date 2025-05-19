https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017852067.html

Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая

Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая - РИА Новости, 19.05.2025

Прощание с Григоровичем пройдет 23 мая

Прощание с легендарным хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил в своем... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:23:00+03:00

2025-05-19T15:23:00+03:00

2025-05-19T17:29:00+03:00

культура

большой театр

юрий григорович

денис родькин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прощание с легендарным хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил в своем Telegram-канале премьер театра Денис Родькин.В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни."Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в 11.00 в историческом здании Большого театра. Вход с 10.00 - свободный", - написал Родькин.

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html

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большой театр, юрий григорович, денис родькин