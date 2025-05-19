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Любимова назвала Григоровича символом эпохи в балете - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 19.05.2025 (обновлено: 15:49 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017856792.html
Любимова назвала Григоровича символом эпохи в балете
Любимова назвала Григоровича символом эпохи в балете - РИА Новости, 19.05.2025
Любимова назвала Григоровича символом эпохи в балете
Вклад народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича в развитие школы отечественной хореографии невозможно переоценить, он стал символом эпохи в истории... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:34:00+03:00
2025-05-19T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вклад народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича в развитие школы отечественной хореографии невозможно переоценить, он стал символом эпохи в истории мирового балета, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников ранее в понедельник. "Ушел из жизни выдающийся хореограф, балетмейстер и педагог, народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович. Его вклад в развитие отечественной школы хореографии невозможно переоценить. Он стал символом целой эпохи в истории отечественного и мирового балетного искусства", - написала министр. Любимова подчеркнула, что благодаря высочайшему профессионализму Григоровича, "уникальному творческому видению и самоотверженной работе" на сценах Большого и Мариинского театров были созданы легендарные постановки "Спартак", "Иван Грозный", "Легенда о любви", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Каменный цветок", которые, по словам министра, "стали эталоном выразительности, музыкальной драматургии и художественного совершенства". "Его работы - это поэмы в движении, глубокие размышления о человеческом духе, мужестве, любви и судьбе. Смелый, бескомпромиссный в творчестве и в жизни Юрий Николаевич создал новый и уникальный хореографический язык, который приумножил славу русского балета, отражающего всю глубину души и чувств", - отметила министр. По ее словам, Григорович был не только творцом, но и учителем, ведь десятки артистов балета, педагогов и постановщиков считают его своим наставником и ориентиром. Министр выразила искренние соболезнования коллегам и ученикам хореографа. "Память о Юрии Николаевиче сохранится в наших сердцах и на каждой сцене, где продолжат жить его бессмертные произведения", - заключила Любимова. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html
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ссср, россия, санкт-петербург, юрий григорович, ольга любимова, иван грозный, большой театр, мариинский театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова, новости культуры
СССР, Россия, Санкт-Петербург, Юрий Григорович, Ольга Любимова, Иван Грозный, Большой театр, Мариинский театр, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова, Культура, Новости культуры
Любимова назвала Григоровича символом эпохи в балете

Любимова назвала хореографа Григоровича символом эпохи в истории мирового балета

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБалетмейстер Юрий Григорович
Балетмейстер Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Балетмейстер Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вклад народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича в развитие школы отечественной хореографии невозможно переоценить, он стал символом эпохи в истории мирового балета, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников ранее в понедельник.
Юрий Николаевич Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Григоровича
Вчера, 15:03
"Ушел из жизни выдающийся хореограф, балетмейстер и педагог, народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович. Его вклад в развитие отечественной школы хореографии невозможно переоценить. Он стал символом целой эпохи в истории отечественного и мирового балетного искусства", - написала министр.
Любимова подчеркнула, что благодаря высочайшему профессионализму Григоровича, "уникальному творческому видению и самоотверженной работе" на сценах Большого и Мариинского театров были созданы легендарные постановки "Спартак", "Иван Грозный", "Легенда о любви", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Каменный цветок", которые, по словам министра, "стали эталоном выразительности, музыкальной драматургии и художественного совершенства".
"Его работы - это поэмы в движении, глубокие размышления о человеческом духе, мужестве, любви и судьбе. Смелый, бескомпромиссный в творчестве и в жизни Юрий Николаевич создал новый и уникальный хореографический язык, который приумножил славу русского балета, отражающего всю глубину души и чувств", - отметила министр.
Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой
Вчера, 13:50
По ее словам, Григорович был не только творцом, но и учителем, ведь десятки артистов балета, педагогов и постановщиков считают его своим наставником и ориентиром. Министр выразила искренние соболезнования коллегам и ученикам хореографа.
"Память о Юрии Николаевиче сохранится в наших сердцах и на каждой сцене, где продолжат жить его бессмертные произведения", - заключила Любимова.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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КультураСССРРоссияСанкт-ПетербургЮрий ГригоровичОльга ЛюбимоваИван ГрозныйБольшой театрМариинский театрЛенинградский театр оперы и балета имени КироваНовости культуры
 
 
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