Утраты 2025 года

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
После госпереворота на Украине Вышинский возглавил агентство "РИА Новости — Украина". В мае 2018-го его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене". В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, его освободили 7 сентября 2019 года.
Вскоре Вышинский стал членом Совета по правам человека, он продолжил работать в медиагруппе "Россия сегодня". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при атаке украинского беспилотника.
Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, он был мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Зуева посмертно наградили орденом Мужества.
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. В январе он перенес клиническую смерть и с тех пор находился в коме.
Кеосаян дебютировал в кино в 1992 году с фильмом "Катька и Шиз", а позже снял такие ленты, как "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последняя работа режиссера, мелодрама "Семь дней Петра Семеныча", снятая по сценарию его жены, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, вышла в прокат в августе.
Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер на 59-м году жизни.
Он работал в РИА Новости с 2001 года, был собкором в Чехии и Словакии, а с 2003-го — в Польше. Подготовил множество талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы, отличался глубоким знанием истории региона.
В декабре 2015-го власти Польши аннулировали аккредитацию Свиридова, лишили его вида на жительство и выслали из страны без решения суда. Все материалы дела засекретили.
Народная артистка России Евгения Добровольская умерла после тяжелой болезни. Ей было 60 лет.
Ведущая актриса МХТ имени Чехова, за 33 года она сыграла на его сцене десятки главных ролей, в которых покорила зрителей искренностью, глубиной и мастерством.
Известный французский политик, основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер на 97-м году жизни.
Ле Пен отличался крайне правыми взглядами и имел скандальную репутацию, его не раз штрафовали за расистские и антимусульманские высказывания. Пять раз он участвовал в выборах президента Франции. В 2011-м уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015-м его исключили из политсилы, а в 2018-м "Национальный фронт" переименовали в "Национальное объединение".
Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и музыкант Дэвид Линч умер за четыре дня до своего 79-летия.
Как писал журнал Variety, автор легендарных фильмов "Голова-ластик", "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Малхолланд Драйв", а также культового сериала "Твин Пикс" радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.
Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет.
"Овод", "Белые ночи", "Мексиканец" — роли в этих фильмах сделали его кумиром миллионов. А в "Сорок первом" его поручик Говоруха-Отрок стал одной из самых запоминающихся фигур советского кинематографа. Позже были роли Афанасия Никитина в "Хождении за три моря", Сергея Егорова в картине "Неподсуден" и князя Волконского в "Звезде пленительного счастья". За свою карьеру Стриженов снялся более чем в 30 фильмах, каждый из которых добавлял новый оттенок к его творческой палитре.
Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла на 40-м году жизни.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Кроме того, она перенесла пересадку печени.
Трахтенберг известна по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи — истребительница вампиров".
Президент Международной ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко скоропостижно скончался на 72-м году жизни.
Мирошниченко участвовал в кабульских событиях декабря 1979-го, в течение семи месяцев помогал обеспечивать личную безопасность главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем принимал активное участие во многих спецоперациях, вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске, в дагестанском селе Первомайское и на Дубровке ("Норд-Ост").
Певец Бедрос Киркоров умер в 92 года.
Он родился в 1932 году в болгарском городе Варна. В 1962-м приехал в Москву учиться в ГИТИСе и параллельно начал работать в "Москонцерте". В его репертуаре десятки песен, среди которых "Ирэна", "Сулико", "Мир без тебя", "Лучший город земли", "Темная ночь", "Алеша".
В 1992 году Бедрос Киркоров стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России, а в 2012-м был удостоен звания народного артиста.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет.
Ее называли одной из самых ярких актрис советского кино. В 1962 году роль Шурочки Азаровой в "Гусарской балладе" сделала Голубкину звездой всесоюзного масштаба. Она также запомнилась зрителю в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Освобождение" и "Трое в лодке, не считая собаки". А всего в ее фильмографии около 30 работ.
Скульптор-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Среди его работ — масштабные проекты в Москве, в том числе памятник Петру Великому на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, скульптурная часть обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества званий и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Выдающийся хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни.
Более 30 лет он был главным балетмейстером Большого театра. Григорович создал такие легендарные спектакли, как "Спартак" и "Иван Грозный", под его редакцией в главном театре страны поставили классические балеты — "Спящую красавицу" (1963, 1973) и "Лебединое озеро", "Раймонду" (1984, 2003), "Жизель" и "Корсара" (1994), "Баядерку" (1991) и "Дон Кихота" (1994).
Народная артистка России Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет.
Актриса блистала на сценах ведущих театров страны — Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Большого драматического театра, Театра имени Моссовета и МХТ. В кино все помнят ее в роли бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби" — там она выступила в паре с мужем Сергеем Юрским, сыгравшим дядю Митю. Причем Теняковой тогда было всего 40 лет, а Юрскому — 50.
Папа римский Франциск умер в пасхальный понедельник. Ему было 88 лет.
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
В феврале 2025-го понтифика госпитализировали из-за бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Последний раз он появился перед верующими накануне смерти, поздравляя их с Пасхой.
Актриса Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет.
Почти 70 лет она отдала Театру имени Моссовета, на сцене которого сыграла более 40 ролей. В ее фильмографии — свыше ста картин, среди которых — "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "Большая перемена", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гений". В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" Талызина не только сыграла Валю, одну из двух подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь, но и озвучила саму главную героиню, так как польская актриса Барбара Брыльска говорила с акцентом.
Кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни.
В историю отечественного кино он вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Среди других его работ — "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Сказка странствий", "Граница. Таежный роман".
В 1974 году Митта был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
Актер и режиссер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет.
Он дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка". Сыграл также в таких лентах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
В 1990-е Мороз занялся режиссурой и снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20.
Британский музыкант, звезда хеви-метала Оззи Осборн умер в 76 лет.
Он был фронтменом Black Sabbath — одной из самых успешных метал-групп, продавшей более 75 миллионов альбомов по всему миру.
В последние годы музыкант страдал от болезни Паркинсона. Он скончался спустя всего несколько недель после воссоединения Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов.
Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни.
Она возглавила Верховный суд в апреле 2024 года, после смерти его предыдущего председателя Вячеслава Лебедева.
По словам президента Владимира Путина, Подносова была принципиальным, порядочным человеком, профессионалом высочайшего класса, всегда трудилась с полной отдачей, а на посту председателя Верховного суда твердо и последовательно отстаивала верховенство закона, честно служила Отечеству и российскому народу.
Народный артист России, режиссер и педагог Юрий Еремин умер на 82-м году жизни.
Он служил в труппе Московского ТЮЗа, руководил Театром юного зрителя и Драматическим театром имени Горького в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Российской армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. В 2000 году стал главным режиссером Театра имени Моссовета.
Еремин создал свой особый "литературный театр", виртуозно адаптируя для сцены как зарубежную прозу, так и произведения Лермонтова, Тургенева, Достоевского.
Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов умер в 67 лет.
Он возглавил театр в 2013 году. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автором сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". По словам председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, художественные эксперименты Юхананова проложили путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство.
Актер Иван Краско умер в на 95-м году жизни.
Краско сперва выбрал для себя карьеру офицера-артиллериста и несколько лет служил командиром корабля Дунайской речной флотилии. Но после ухода в отставку получил актерское образование и с 1965 года играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.
Самые известные фильмы и сериалы с его участием: "Эскадрон гусар летучих", "Сын полка", "Господин оформитель", "Принц и нищий", "Убойная сила", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Тарас Бульба". Он также озвучивал персонажей в мультфильмах "Карлик Нос", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Гора самоцветов", читал закадровый текст в картине "Брестская крепость".
Кинорежиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет.
Совместно с Владимиром Краснопольским он снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.
За "Вечный зов" получил Государственную премию СССР, за фильм "Отец и сын" — премию Ленинского комсомола. В 1983 году его удостоили звания народного артиста РСФСР.
Советский и российский композитор Родион Щедрин умер в Мюнхене на 93-м году жизни.
Среди его самых известных сочинений — Первая симфония, балеты "Конек-горбунок", "Анна Каренина и "Кармен-сюита", опера "Не только любовь", серия концертов "Озорные частушки" и "Звоны".
Жена Щедрина, выдающаяся балерина Майя Плисецкая, умерла в 2015 году. В совместном завещании супруги попросили развеять их прах над Россией.
Итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни.
Это произошло за несколько недель до празднования 50-летия его бренда. Armani Group — одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает и продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
Поэт и журналист Виталий Коротич умер на 90-м году жизни.
Коротича называли одним из "прорабов перестройки" — с 1986 по 1991 год он возглавлял журнал "Огонек", который достиг огромной популярности и оказывал заметное влияние на политическую жизнь СССР.
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер в возрасте 74 лет.
Он начал карьеру в 1972 году на хабаровской молодежной радиостанции "Факел", работал в "Комсомольской правде", "Российской газете". Был главным редактором "Экспресс-газеты" — первого российского таблоида, а затем — шеф-редактором "Известий", главредом "Столичной вечерней газеты" и "Родной газеты". Главным редактором "Вечерней Москвы" его назначили в 2011 году.
Народная артистка России Нина Гуляева, старейшина Художественного театра, умерла на 95-м году жизни.
Она вышла на мхатовскую сцену еще студенткой и отдала театру всю жизнь. Там она сыграла порядка 60 ролей, среди которых — Суок в "Трех толстяках" (1961) и старуха Анна в "Последнем сроке" по роману Валентина Распутина, за которую актриса в 1978 году получила Госпремию РСФСР имени К. С. Станиславского. На счету Гуляевой также несколько ролей в кино, а еще она много работала в озвучании — ее голосом говорят героини Анастасии Вертинской в "Алых парусах" и "Человеке-амфибии", Буратино и Чиполлино в мультфильмах.
Актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет.
Артист много лет боролся с раком головного мозга, но в августе у него случился рецидив, он практически ослеп и был вынужден передвигаться и есть с чужой помощью.
Попов известен прежде всего по роли Игоря Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Детективное агентство Мухича", "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.
Актер и телеведущий Юрий Николаев умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
С 1975 по 1991 год Николаев был ведущим одной из самых популярных программ советского телевидения "Утренняя почта" и завоевал всесоюзную славу. Позже вел такие программы, как "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м его удостоили звания народного артиста России.
Народный артист России Владимир Симонов умер на 69-м году жизни.
С 1980 по 1983 год Симонов работал в Театре имени Евгения Вахтангова, в 1983-1987-м — в МХАТ имени Горького, а в 1989-м вернулся в Театр Вахтангова и прослужил там до конца жизни.
Он также известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет.
Он дебютировал в кино в 1965 году в семейной драме "Наш дом". Снимался также в фильмах и сериалах "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Торпедоносцы", "Жизнь Клима Самгина", "Интердевочка", "Каменская", "Марш Турецкого", "Жила-была одна баба", "Наследники" и других. Всего Шиловский сыграл в кино более ста ролей.
Музыкант и композитор Левон Оганезов умер после продолжительной тяжелой болезни. Ему было 84 года.
Артист запомнился зрителям виртуозностью и искрометным юмором. Как аккомпаниатор он работал с такими известными исполнителями, как Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре сатиры, снялся в нескольких фильмах.
В 1993-м был удостоен звания заслуженного артиста, а в 2010-м стал народным артистом России.
Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет.
Наибольшую известность актрисе принесла роль Катерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который снял ее муж Владимир Меньшов. Картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
