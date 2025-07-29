https://ria.ru/20250729/delo-2032114754.html

После смерти Григоровича открыли наследственное дело

После смерти Григоровича открыли наследственное дело - РИА Новости, 29.07.2025

После смерти Григоровича открыли наследственное дело

Наследственное дело открыто в Москве после смерти советского и российского хореографа, балетмейстера и педагога Юрия Григоровича, говорится в юридических... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:22:00+03:00

2025-07-29T13:22:00+03:00

2025-07-29T13:22:00+03:00

культура

санкт-петербург

юрий григорович

сергей прокофьев

петр чайковский

ленинградский театр оперы и балета имени кирова

большой театр

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти советского и российского хореографа, балетмейстера и педагога Юрия Григоровича, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Григорович скончался 19 мая от осложнений после двусторонней пневмонии на 99-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html

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санкт-петербург, юрий григорович, сергей прокофьев, петр чайковский, ленинградский театр оперы и балета имени кирова, большой театр