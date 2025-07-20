https://ria.ru/20250720/tukhmanov-2029976905.html

Биография Давида Тухманова

Биография Давида Тухманова - РИА Новости, 20.07.2025

Биография Давида Тухманова

Популярный советский и российский композитор, народный артист России Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Его отец был инженером, играл... РИА Новости, 20.07.2025

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справки

давид тухманов

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Популярный советский и российский композитор, народный артист России Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Его отец был инженером, играл на скрипке. Мать – Вера Карасева – была профессиональным музыкантом, писала мелодии для детей. Заниматься музыкой начал в раннем детстве под руководством матери, затем регулярно брал уроки по предмету композиции и теории музыки у выдающегося пианиста и педагога Льва Наумова. Первыми музыкальными опытами были пьесы для фортепиано, а также романсы, баллады. Свое первое музыкальное произведение будущий композитор написал в возрасте четырех лет. В 1958 году Тухманов окончил музыкальную школу-десятилетку при Институте имени Гнесиных (ныне – Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных) по классу фортепиано. В 1963 году окончил композиторское отделение музыкально-педагогического института (ныне – Российская академия музыки) имени Гнесиных, где учился в классе педагога и композитора Фабия Витачека, также учился у педагога Александра Чугаева. Дипломной работой Тухманова стала оратория для хора, оркестра и солистов "За далью даль" по фрагментам поэмы Александра Твардовского, а также цикл баллад и романсов на стихи Генриха Гейне. Их первым исполнителем стал певец Александр Градский.По окончании института Тухманов был призван в армию, служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, где руководил оркестром.Работать в песенном жанре композитор начал в 1960-е годы и сначала был известен как аранжировщик песен Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Свой первый хит – "Последняя электричка" молодой автор написал на стихи Михаила Ножкина в 1964 году. А в 1966 году в радиопередаче "С добрым утром!" эта песня впервые прозвучала в исполнении Владимира Макарова. В 1960-е годы также стали известными его песни "Я люблю тебя, Россия", "Как прекрасен этот мир", "Гуцулочка" и другие.В 1970-е годы Тухманов написал множество песен, ставших настоящими советскими хитами: "Вечная весна", "Наши любимые", "Восточная песня", "Белый танец", "Притяжение Земли", "Соловьиная роща", "Родина моя", "Эти глаза напротив", "Мой адрес – Советский Союз" и другие. Их исполняли как известные певцы, так и молодые исполнители. Среди этих имен – Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Барыкин.В 1973 году вышел его первый авторский диск "Как прекрасен мир", в котором композитор впервые объединил свои песни в один альбом и где звучали голоса молодых тогда исполнителей – Александра Градского, Леонида Бергера, Юрия Антонова, Галины Ненашевой. В 1976 году вышла виниловая пластинка Тухманова "По волне моей памяти" в революционном для советской эстрады стиле "арт-рок" с песнями на стихи Максимилиана Волошина, Сафо, Поля Верлена и Иоганна Гете. Она распространилась миллионными тиражами. В этой экспериментальной работе композитор соединил классику с ритмами поп-музыки – электронным звучанием и аранжировкой. Песни исполняли молодые певцы Александр Барыкин, Владислав Андрианов, Сергей Беликов и другие. В марте 1975 года, когда страна готовилась к 30-летию Великой Победы, в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. На стихи поэта Владимира Харитонова Тухманов написал песню "День Победы". Однако на радио и телевидение песню некоторое время не пускали. 10 ноября 1975 года, на концерте ко Дню милиции, в прямом эфире из Кремля по центральному телевидению и всесоюзному радио ее исполнил популярный певец Лев Лещенко. С этого дня началось триумфальное шествие песни, ставшей всенародно любимой. В 1977 году за эту композицию, а также цикл "Военные песни" Тухманову была присуждена премия Ленинского комсомола.В 1980-е годы композитор продолжил заниматься песенным творчеством, работая с известными советскими исполнителями – Иосифом Кобзоном, Софией Ротару, Валерием Леонтьевым, Людмилой Сенчиной, Яаком Йоалой, Сергеем Захаровым, а также с популярными ансамблями – "Веселые ребята", "Самоцветы" и др. Появились песни "Дадим шар земной детям", "Олимпиада-80", "Аист на крыше", "Чистые пруды", "Напрасные слова", "Кони в яблоках" и другие.Для записи своего альбома "Н.Л.О." Давид Тухманов организовал группу "Москва", солистом которой был Николай Носков. В конце 1980-х годов композитор руководил популярным коллективом "Электроклуб", в котором пели Ирина Аллегрова, Игорь Тальков, а позже Виктор Салтыков.В 1991-1997 годы Тухманов проживал в Германии.В 1995 году Давид Тухманов начал работать над детскими музыкальными проектами для ансамблей, хоров и театральных шоу. Вместе с известным детским поэтом Юрием Энтиным были написаны песенные циклы "Золотая горка", "О многих шестиногих", "Бяки-Буки", "Ужастик-Парк", "Гоголь-Моголь-Дискотека", "Игра в классики", изданные в нотных сборниках, на компакт-дисках и аудиокассетах. Также был написан гимн детского фестиваля мультфильмов "Золотая рыбка".В 1998 году Давид Тухманов написал музыку для Всемирных Олимпийских Юношеских Игр в Москве.Осенью 2001 года состоялась премьера спектакля "Мадлен, спокойно!", музыку к которому Тухманов написал специально для актрисы Людмилы Гурченко.В июне 2003 года в Театре сатиры прошла премьера комедии "Слишком женатый таксист" на музыку композитора.В 2003 и 2004 годах он выполнил музыкальное оформление к празднованию Дня независимости России на Красной площади в Москве.В 2008 году Тухманов написал "Пушкиниану" – цикл песен и баллад на стихи великого русского поэта, который был создан по просьбе друзей композитора – Вениамина Смехова и Олега Митяева (первого исполнителя этого сочинения). Он включает 10 композиций – "Алина", "Поэт", "Талисман", "Зимний вечер" и другие. Всего за годы своего творчества Давид Тухманов написал свыше 180 песен.В области камерной музыки композитором был создан ряд циклов баллад и романсов: романсы на стихи Генриха Гейне (1961), вокальный цикл "Квадратные окошки" на стихи Иннокентия Анненского (1999), вокальный триптих "Святая ночь" ("Heilige Nacht") на стихи австрийского поэта Георга Тракля (1999), "Сон Себастиана" на стихи того же автора, музыкально-поэтическая композиция "Танго снов Бориса Поплавского". В 2002 году для празднования Дня славянской письменности и культуры в Новосибирске Тухманов написал ораторию "Легенда о Ермаке" для большого хора, солистов и оркестра.Тухманов создал ряд мюзиклов и опер. В 1989 году в содружестве с поэтом Юрием Энтиным композитор написал мюзикл "Багдадский вор", его премьера прошла в 1990 году в московском театре "Сатирикон" и Свердловском Театре музыкальной комедии.В конце 2005 года Тухманов закончил работу над оперой "Екатерина Великая" (либретто Юрий Ряшенцев и Галина Полиди). Ее премьерные спектакли с успехом прошли в 2009 году в Петербурге и Москве, а также во многих других городах России. Ее постановка под названием "Царица" была осуществлена театральным режиссером Дмитрием Бертманом в "Геликон Опере" в 2010 году. В 2018 году была закончена партитура оперы-мюзикла "Иосиф и братья" на основе известного библейского сюжета. Также в числе опер композитора – "Вечер в Копенгагене, или раньше было лучше".Давид Тухманов также написал музыку к кинофильмам "Эта веселая планета" (1973), "Журавль в небе…" (1977), "Инопланетянка" (1984), сериалу "Следствие ведут Знатоки" (1985-1989), "Путешествие мсье Перришона" (1986), "Куколка" (1988), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), сериалам "Русские амазонки" (2002), "Огнеборцы" (2003) и другим.Дискография композитора включает диски "Электроклуб", "Как прекрасен мир", По волне моей памяти", "Сама любовь", "Ступени", "Н.Л.О" и другие.В 2009 году фирма "Бомба-Мьюзик" выпустила два DVD-видеодиска с архивными материалами на его музыку. В 2010 году "Бомба-Мьюзик" издала аудиоальбом Тухманова "Танго снов Бориса Поплавского". С 2010 года Давид Тухманов – член Патриаршего совета по культуре.Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983).Народный артист России (2000). Лауреат премий Московского комсомола (1972) и Ленинского комсомола (1977).Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года, Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год. Награжден орденом Дружбы Народов (1980), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Отмечен благодарностью президента России (2003).Давид Тухманов женат третьим браком. От первого брака есть дочь, журналист.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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