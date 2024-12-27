https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html
Шарлот* извинился за провокационные видеоролики
Шарлот* извинился за провокационные видеоролики - РИА Новости, 27.12.2024
Шарлот* извинился за провокационные видеоролики
Певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в том числе в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения у всех за свои... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:56:00+03:00
2024-12-27T14:56:00+03:00
2024-12-27T15:15:00+03:00
россия
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
русская православная церковь
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происшествия
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САМАРА, 27 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в том числе в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram**, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции", - зачитал Шарлот*. Певец добавил, что эти поступки в прошлом, и он осознал, что поступил глупо. Шарлот* также отметил, что готов к созданию собственной семьи. "Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа", - сказал Шарлот*. Судья Самарского областного суда удалился в совещательную комнату до 16.00 мск для вынесения решения. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота* и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html
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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Русская православная церковь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Шарлот* извинился за провокационные видеоролики
Певец Шарлот извинился перед всеми за свои провокационные видеоролики
САМАРА, 27 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в том числе в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram**, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции", - зачитал Шарлот
*.
Певец добавил, что эти поступки в прошлом, и он осознал, что поступил глупо.
Шарлот* также отметил, что готов к созданию собственной семьи. "Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа", - сказал Шарлот*.
Судья Самарского областного суда удалился в совещательную комнату до 16.00 мск для вынесения решения.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова
, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа
. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе
сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь
получила покаянное письмо Шарлота* и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ
, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Росфинмониторинг
23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская