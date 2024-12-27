https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html

Шарлот* извинился за провокационные видеоролики

Шарлот* извинился за провокационные видеоролики - РИА Новости, 27.12.2024

Шарлот* извинился за провокационные видеоролики

Певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в том числе в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения у всех за свои... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:56:00+03:00

2024-12-27T14:56:00+03:00

2024-12-27T15:15:00+03:00

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

русская православная церковь

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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САМАРА, 27 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в том числе в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram**, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции", - зачитал Шарлот*. Певец добавил, что эти поступки в прошлом, и он осознал, что поступил глупо. Шарлот* также отметил, что готов к созданию собственной семьи. "Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа", - сказал Шарлот*. Судья Самарского областного суда удалился в совещательную комнату до 16.00 мск для вынесения решения. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота* и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html

https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html

https://ria.ru/20241123/rpts-1985347496.html

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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия