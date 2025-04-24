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Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание - РИА Новости, 24.04.2025
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02:11 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sharlot-2013076779.html
Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание
Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание - РИА Новости, 24.04.2025
Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание
Адвокаты осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота просили суд снизить ему наказание, ссылаясь на "психические... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:11:00+03:00
2025-04-24T02:11:00+03:00
россия
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
русская православная церковь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Адвокаты осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота просили суд снизить ему наказание, ссылаясь на "психические особенности личности", однако в апелляционном суде сочли эти доводы неубедительными, говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. В апелляционной жалобе защитники Шарлота не согласились с вынесенным приговором, попросив признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств "психические особенности личности" своего подзащитного. Как следует из материалов дела, судебная коллегия 4-го апелляционного суда общей юрисдикции сочла доводы защиты о психических особенностях Шарлота "неубедительными". "Согласно выводам заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы от 21 марта 2024 года, Шарлот Э.В. какими-либо хроническим психическим расстройством или временным расстройством психики не страдал и не страдает ими в настоящее время. У него обнаруживаются отдельные психопатические черты характера (акцентуированные личностные черты) в границах индивидуальных особенностей психической нормы", - говорится в материалах суда. Отмечается, что эти особенности личности Шарлота "не ограничивают его возможность самостоятельно корригировать (корректировать – ред.) свое поведение". Кроме того, экспертами установлено, что внешние психотравмирующие события, под воздействием которых, по мнению адвокатов, Шарлот совершил преступления, не повлияли на его эмоциональное состояние. "Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что особенности личности Шарлота Э.В., которые установлены заключением психолого-психиатрической экспертизы, не повлияли на совершение им преступлений, не ограничили его возможности восприятия совершенных им преступных деяний и, следовательно, оснований для признания их в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, не имеется", - подчеркивается в апелляционном определении. В итоге Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 15 апреля 2025 года оставил приговор Самарского областного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
https://ria.ru/20250419/sharlot-2012255183.html
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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Русская православная церковь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание

Адвокаты Шарлота просили снизить ему наказание из-за психических особенностей

© РИА НовостиПевец Шарлот в суде
Певец Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
Певец Шарлот в суде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Адвокаты осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота просили суд снизить ему наказание, ссылаясь на "психические особенности личности", однако в апелляционном суде сочли эти доводы неубедительными, говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.
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В апелляционной жалобе защитники Шарлота не согласились с вынесенным приговором, попросив признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств "психические особенности личности" своего подзащитного. Как следует из материалов дела, судебная коллегия 4-го апелляционного суда общей юрисдикции сочла доводы защиты о психических особенностях Шарлота "неубедительными".
"Согласно выводам заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы от 21 марта 2024 года, Шарлот Э.В. какими-либо хроническим психическим расстройством или временным расстройством психики не страдал и не страдает ими в настоящее время. У него обнаруживаются отдельные психопатические черты характера (акцентуированные личностные черты) в границах индивидуальных особенностей психической нормы", - говорится в материалах суда.
Отмечается, что эти особенности личности Шарлота "не ограничивают его возможность самостоятельно корригировать (корректировать – ред.) свое поведение". Кроме того, экспертами установлено, что внешние психотравмирующие события, под воздействием которых, по мнению адвокатов, Шарлот совершил преступления, не повлияли на его эмоциональное состояние.
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"Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что особенности личности Шарлота Э.В., которые установлены заключением психолого-психиатрической экспертизы, не повлияли на совершение им преступлений, не ограничили его возможности восприятия совершенных им преступных деяний и, следовательно, оснований для признания их в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, не имеется", - подчеркивается в апелляционном определении.
В итоге Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 15 апреля 2025 года оставил приговор Самарского областного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
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Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК РФ , в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, перед началом заседания в Самарском областном суде в Самаре. 27 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Шарлот* извинился за провокационные видеоролики
27 декабря 2024, 14:56
 
РоссияЭдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосРусская православная церковьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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