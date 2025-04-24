https://ria.ru/20250424/sharlot-2013076779.html

Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание

Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание - РИА Новости, 24.04.2025

Защита певца Шарлота просила снизить ему наказание

Адвокаты осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота просили суд снизить ему наказание, ссылаясь на "психические... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:11:00+03:00

2025-04-24T02:11:00+03:00

2025-04-24T02:11:00+03:00

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

русская православная церковь

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Адвокаты осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота просили суд снизить ему наказание, ссылаясь на "психические особенности личности", однако в апелляционном суде сочли эти доводы неубедительными, говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. В апелляционной жалобе защитники Шарлота не согласились с вынесенным приговором, попросив признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств "психические особенности личности" своего подзащитного. Как следует из материалов дела, судебная коллегия 4-го апелляционного суда общей юрисдикции сочла доводы защиты о психических особенностях Шарлота "неубедительными". "Согласно выводам заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы от 21 марта 2024 года, Шарлот Э.В. какими-либо хроническим психическим расстройством или временным расстройством психики не страдал и не страдает ими в настоящее время. У него обнаруживаются отдельные психопатические черты характера (акцентуированные личностные черты) в границах индивидуальных особенностей психической нормы", - говорится в материалах суда. Отмечается, что эти особенности личности Шарлота "не ограничивают его возможность самостоятельно корригировать (корректировать – ред.) свое поведение". Кроме того, экспертами установлено, что внешние психотравмирующие события, под воздействием которых, по мнению адвокатов, Шарлот совершил преступления, не повлияли на его эмоциональное состояние. "Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что особенности личности Шарлота Э.В., которые установлены заключением психолого-психиатрической экспертизы, не повлияли на совершение им преступлений, не ограничили его возможности восприятия совершенных им преступных деяний и, следовательно, оснований для признания их в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, не имеется", - подчеркивается в апелляционном определении. В итоге Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 15 апреля 2025 года оставил приговор Самарского областного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

https://ria.ru/20250419/sharlot-2012255183.html

https://ria.ru/20250419/rosfinmonitoring-2012248342.html

https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html

https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html

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россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)