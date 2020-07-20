МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем, отметив его вклад в отечественное музыкальное искусство, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Композитор Давид Тухманов отмечает в понедельник 80-летие.

"Уважаемый Давид Фёдорович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант и глубокая, искренняя преданность своему призванию позволили вам в полной мере состояться на творческом поприще, вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства", - говорится в телеграмме.

Также президент пожелал Тухманову доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Композитор Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься в раннем детстве под руководством матери – музыканта и композитора. Первое самостоятельное музыкальное произведение Давид Тухманов создал в четырехлетнем возрасте.

Давид Тухманов написал музыку к таким кинофильмам, как "Эта веселая планета" (1973), "Журавль в небе…" (1977), "Инопланетянка" (1984), сериалу "Следствие ведут Знатоки" (1985-1989), "Куколка" (1988), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), сериалам "Русские амазонки" (2002), "Огнеборцы" (2003) и другим.

Творчество композитора было отмечено различными наградами. В 2000 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Тухманов был удостоен премий Московского комсомола (1972) и Ленинского комсомола (1977). Он является лауреатом Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года.