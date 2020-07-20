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Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем, отметив его вклад в отечественное музыкальное искусство, телеграмма... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:19
культура
давид тухманов
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давид тухманов, владимир путин

Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем

10:19 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомпозитор Давид Тухманов
Композитор Давид Тухманов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем, отметив его вклад в отечественное музыкальное искусство, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Композитор Давид Тухманов отмечает в понедельник 80-летие.
"Уважаемый Давид Фёдорович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант и глубокая, искренняя преданность своему призванию позволили вам в полной мере состояться на творческом поприще, вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства", - говорится в телеграмме.
Также президент пожелал Тухманову доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Композитор Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься в раннем детстве под руководством матери – музыканта и композитора. Первое самостоятельное музыкальное произведение Давид Тухманов создал в четырехлетнем возрасте.
Давид Тухманов: у песни День Победы - счастливая судьба
3 мая, 12:33Мастера
Давид Тухманов: у песни "День Победы" - счастливая судьбаОб истории легендарной песни "День Победы", которая была написана уже после войны и стала символом Победы, в эфире радио Sputnik рассказывают композитор Давид Тухманов и сын автора стихов, поэта Владимира Харитонова, Василий Харитонов.
Давид Тухманов написал музыку к таким кинофильмам, как "Эта веселая планета" (1973), "Журавль в небе…" (1977), "Инопланетянка" (1984), сериалу "Следствие ведут Знатоки" (1985-1989), "Куколка" (1988), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), сериалам "Русские амазонки" (2002), "Огнеборцы" (2003) и другим.
Творчество композитора было отмечено различными наградами. В 2000 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Тухманов был удостоен премий Московского комсомола (1972) и Ленинского комсомола (1977). Он является лауреатом Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года.
Композитор награжден советским орденом Дружбы Народов (1980), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). В 2020 году ему была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.
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КультураДавид ТухмановВладимир Путин
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