Рейтинг@Mail.ru
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/sharlot-2045755156.html
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 02.10.2025
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма
Певец Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде свой приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, говорится в материалах суда, которые... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:43:00+03:00
2025-10-02T02:43:00+03:00
россия
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
московский патриархат
русская православная церковь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128072_0:0:819:461_1920x0_80_0_0_4aed862568b25fdb8ad74e5ccc323dd8.jpg
https://ria.ru/20250910/sud-2040830631.html
https://ria.ru/20250818/pevets-2036057426.html
https://ria.ru/20250912/sharlot-2041367827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128072_0:0:819:615_1920x0_80_0_0_daf911642f4d5be27d45aae27705e6cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, московский патриархат, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма

Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде приговор по делу о реабилитации нацизма

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, - 2 окт, РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде свой приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, говорится в материалах суда, которые изучило РИА Новости.
"Жалоба Шарлота поступила и передана на изучение", - сказано в материалах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Сибиряк не смог оспорить свое нахождение списке связанных с иноагентами
10 сентября, 06:54
Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.
Позднее Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.
Однако из-за многочисленных нарушений его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима.
Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК РФ , в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, на заседании в Самарском областном суде в Самаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Отец Шарлота рассказал, почему певца переведут в колонию общего режима
18 августа, 14:19
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
Певец Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО
12 сентября, 09:31
 
РоссияЭдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосМосковский ПатриархатРусская православная церковьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала