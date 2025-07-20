https://ria.ru/20250720/putin-2030245671.html

Путин поздравил Давида Тухманова с днем рождения

Путин поздравил Давида Тухманова с днем рождения - РИА Новости, 20.07.2025

Путин поздравил Давида Тухманова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения, отметив, что он подарил любителям музыкального искусства... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:36:00+03:00

2025-07-20T10:36:00+03:00

2025-07-20T10:36:00+03:00

россия

владимир путин

давид тухманов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения, отметив, что он подарил любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Давид Фёдорович! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов", - говорится в поздравлении. Путин пожелал ему здоровья, успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20250719/livanov-1977611851.html

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россия, владимир путин, давид тухманов