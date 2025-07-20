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Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения - РИА Новости, 20.07.2025
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12:48 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/tukhmanov-2030257495.html
Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения
Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения - РИА Новости, 20.07.2025
Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения, отметив, что его необыкновенно мелодичные песни стали поистине... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:48:00+03:00
2025-07-20T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения, отметив, что его необыкновенно мелодичные песни стали поистине народными, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы. "Выдающийся композитор, Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного искусства. За годы плодотворной творческой деятельности Вами созданы десятки шедевров, обогативших золотую музыкальную коллекцию. Многие Ваши необыкновенно мелодичные песни стали поистине народными, объединяя людей вокруг ценностей любви, добра, красоты, патриотизма и помогая делать мир чуточку лучше. Пусть в Вашей биографии будет еще немало замечательных произведений — на радость слушателям и на благо культуры", - говорится в поздравлении. Собянин пожелал ему доброго здоровья, бодрости духа, творческого и жизненного долголетия.
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москва, россия, сергей собянин, давид тухманов
Москва, Россия, Сергей Собянин, Давид Тухманов
Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения

Мэр Москвы Собянин поздравил народного артиста России Тухманова с днем рождения

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкДавид Тухманов
Давид Тухманов - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Давид Тухманов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с днем рождения, отметив, что его необыкновенно мелодичные песни стали поистине народными, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.
"Выдающийся композитор, Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного искусства. За годы плодотворной творческой деятельности Вами созданы десятки шедевров, обогативших золотую музыкальную коллекцию. Многие Ваши необыкновенно мелодичные песни стали поистине народными, объединяя людей вокруг ценностей любви, добра, красоты, патриотизма и помогая делать мир чуточку лучше. Пусть в Вашей биографии будет еще немало замечательных произведений — на радость слушателям и на благо культуры", - говорится в поздравлении.
Собянин пожелал ему доброго здоровья, бодрости духа, творческого и жизненного долголетия.
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