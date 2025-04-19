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Певец Шарлот обжалует свой приговор - РИА Новости, 19.04.2025
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13:20 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/sharlot-2012255183.html
Певец Шарлот обжалует свой приговор
Певец Шарлот обжалует свой приговор - РИА Новости, 19.04.2025
Певец Шарлот обжалует свой приговор
Певец Эдуард Шарлот, которого в субботу исключили из списка террористов и экстремистов, планирует обжаловать приговор по делу о реабилитации нацизма и... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:20:00+03:00
2025-04-19T13:20:00+03:00
россия
эдуард шарлот
вахтанг кипшидзе
давид тухманов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский патриархат
происшествия
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САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, которого в субботу исключили из списка террористов и экстремистов, планирует обжаловать приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. Ранее Росфинмониторинг сообщил, что Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, в который он был внесен в июле 2024 года. "Я был удивлен, как быстро Эдуарда исключили из этого "черного списка". Теперь он может быть помещен из СИЗО в колонию-поселение. Мы планируем обжаловать приговор. В частности, не понятно, почему (из обвинения - ред.) не убрали статью 148 УК РФ, если патриарх Кирилл простил Шарлота, было письмо от Вахтанга Кипшидзе (зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата - ред.), что церковь не против его простить", - сказал Шарлот. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.
https://ria.ru/20250416/volkov-2011643468.html
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россия, эдуард шарлот, вахтанг кипшидзе, давид тухманов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский патриархат, происшествия
Россия, Эдуард Шарлот, Вахтанг Кипшидзе, Давид Тухманов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский Патриархат, Происшествия
Певец Шарлот обжалует свой приговор

Отец Шарлота: певец планирует обжаловать свой приговор

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, которого в субботу исключили из списка террористов и экстремистов, планирует обжаловать приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
Ранее Росфинмониторинг сообщил, что Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, в который он был внесен в июле 2024 года.
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16 апреля, 17:44
"Я был удивлен, как быстро Эдуарда исключили из этого "черного списка". Теперь он может быть помещен из СИЗО в колонию-поселение. Мы планируем обжаловать приговор. В частности, не понятно, почему (из обвинения - ред.) не убрали статью 148 УК РФ, если патриарх Кирилл простил Шарлота, было письмо от Вахтанга Кипшидзе (зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата - ред.), что церковь не против его простить", - сказал Шарлот.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.
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РоссияЭдуард ШарлотВахтанг КипшидзеДавид ТухмановФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Московский ПатриархатПроисшествия
 
 
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