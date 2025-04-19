Певец Шарлот обжалует свой приговор
Отец Шарлота: певец планирует обжаловать свой приговор
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, которого в субботу исключили из списка террористов и экстремистов, планирует обжаловать приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
Ранее Росфинмониторинг сообщил, что Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, в который он был внесен в июле 2024 года.
"Я был удивлен, как быстро Эдуарда исключили из этого "черного списка". Теперь он может быть помещен из СИЗО в колонию-поселение. Мы планируем обжаловать приговор. В частности, не понятно, почему (из обвинения - ред.) не убрали статью 148 УК РФ, если патриарх Кирилл простил Шарлота, было письмо от Вахтанга Кипшидзе (зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата - ред.), что церковь не против его простить", - сказал Шарлот.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.