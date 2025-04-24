https://ria.ru/20250424/sharlot-2013085208.html

Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца

Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца - РИА Новости, 24.04.2025

Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца

Родной брат осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота проходил свидетелем по его делу и заявил, что как верующий... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:15:00+03:00

2025-04-24T05:15:00+03:00

2025-04-24T05:15:00+03:00

россия

эдуард шарлот

иисус христос

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Родной брат осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота проходил свидетелем по его делу и заявил, что как верующий человек простил его, говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, одно из которых связано с оскорблением религиозных чувств верующих. Поводом стал видеоролик, на котором Шарлот прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. "Свидетели - отец осужденного и брат осужденного - пояснили, что, будучи верующими людьми, простили Шарлота Э.В. после его извинений", - сообщается в документах суда. Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Как следует из материалов дела, защитники певца полагают, что "при изложенных обстоятельствах суд обязан был прекратить уголовное преследование в отношении Шарлота Э.В. по части 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) за примирением с потерпевшими". Тем не менее, судебная коллегия решила, что, "вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для прекращения уголовного дела". Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Приговор обжаловали прокурор и защита осужденного. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 15 апреля 2025 года оставил приговор Самарского областного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Помимо дела об оскорблении чувств верующих Шарлот обвинялся в реабилитации нацизма после того, как разместил в интернете видеоролики, на которых он разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

https://ria.ru/20250424/sharlot-2013076779.html

https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html

https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html

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россия, эдуард шарлот, иисус христос, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)