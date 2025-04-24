https://ria.ru/20250424/sharlot-2013085208.html
Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца
Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца - РИА Новости, 24.04.2025
Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца
Родной брат осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота проходил свидетелем по его делу и заявил, что как верующий... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:15:00+03:00
2025-04-24T05:15:00+03:00
2025-04-24T05:15:00+03:00
россия
эдуард шарлот
иисус христос
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Родной брат осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота проходил свидетелем по его делу и заявил, что как верующий человек простил его, говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, одно из которых связано с оскорблением религиозных чувств верующих. Поводом стал видеоролик, на котором Шарлот прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. "Свидетели - отец осужденного и брат осужденного - пояснили, что, будучи верующими людьми, простили Шарлота Э.В. после его извинений", - сообщается в документах суда. Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Как следует из материалов дела, защитники певца полагают, что "при изложенных обстоятельствах суд обязан был прекратить уголовное преследование в отношении Шарлота Э.В. по части 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) за примирением с потерпевшими". Тем не менее, судебная коллегия решила, что, "вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для прекращения уголовного дела". Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Приговор обжаловали прокурор и защита осужденного. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 15 апреля 2025 года оставил приговор Самарского областного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Помимо дела об оскорблении чувств верующих Шарлот обвинялся в реабилитации нацизма после того, как разместил в интернете видеоролики, на которых он разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
https://ria.ru/20250424/sharlot-2013076779.html
https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html
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россия, эдуард шарлот, иисус христос, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Эдуард Шарлот, Иисус Христос, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Брат Шарлота проходил свидетелем по делу певца
Брат певца Шарлота проходил свидетелем по делу об оскорблении чувств верующих
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Родной брат осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певца Эдуарда Шарлота проходил свидетелем по его делу и заявил, что как верующий человек простил его, говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Шарлот
в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, одно из которых связано с оскорблением религиозных чувств верующих. Поводом стал видеоролик, на котором Шарлот прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа
. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
"Свидетели - отец осужденного и брат осужденного - пояснили, что, будучи верующими людьми, простили Шарлота Э.В. после его извинений", - сообщается в документах суда.
Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе
сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь
получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ
, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Как следует из материалов дела, защитники певца полагают, что "при изложенных обстоятельствах суд обязан был прекратить уголовное преследование в отношении Шарлота Э.В. по части 1 статьи 148 УК РФ (Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) за примирением с потерпевшими".
Тем не менее, судебная коллегия решила, что, "вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для прекращения уголовного дела".
Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Приговор обжаловали прокурор и защита осужденного. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 15 апреля 2025 года оставил приговор Самарского областного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Помимо дела об оскорблении чувств верующих Шарлот обвинялся в реабилитации нацизма после того, как разместил в интернете видеоролики, на которых он разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова
. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Росфинмониторинг
23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.