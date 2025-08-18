https://ria.ru/20250818/pevets-2036057426.html
Отец Шарлота рассказал, почему певца переведут в колонию общего режима
Отец Шарлота рассказал, почему певца переведут в колонию общего режима
самарская область
тольятти
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, переведут в колонию общего режима за 19 нарушений, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. Ранее прокуратуры Самарской области сообщила, что суд Тольятти постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. По данным надзорного ведомства, певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательному поведению. Решение суда пока не вступило в силу. "Тут ситуация неоднозначная. Не знаю я, кому он там дорогу перешел. У него очень много нарушений - за два месяца 19 раз нарушил режим, склонял (других осужденных к отрицательному поведению, - ред.). Прокуратура на суде предоставила огромный груз букв с описанием нарушений, с приложением рапортов, протоколов и так далее", - сообщил собеседник агентства. По словам отца артиста, за два месяца Шарлота четыре раза помещали в штрафной изолятор. Валерий Шарлот считает, что поводом стали "смешные происшествия". "Вот он идет, не поздоровался (с сотрудником колонии - ред.), и другой не поздоровался, но одному засчитали за нарушение, а другому нет. У него в тумбочке майка лежала, а не положено (держать - ред.) майки. Вот уже два нарушения - ШИЗО", - рассказал отец артиста. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
Самарская область, Тольятти, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Отец Шарлота рассказал, почему певца переведут в колонию общего режима
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, переведут в колонию общего режима за 19 нарушений, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.
Ранее прокуратуры Самарской области
сообщила, что суд Тольятти
постановил перевести Шарлота
из колонии-поселения в колонию общего режима. По данным надзорного ведомства, певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательному поведению. Решение суда пока не вступило в силу.
"Тут ситуация неоднозначная. Не знаю я, кому он там дорогу перешел. У него очень много нарушений - за два месяца 19 раз нарушил режим, склонял (других осужденных к отрицательному поведению, - ред.). Прокуратура на суде предоставила огромный груз букв с описанием нарушений, с приложением рапортов, протоколов и так далее", - сообщил собеседник агентства.
По словам отца артиста, за два месяца Шарлота четыре раза помещали в штрафной изолятор. Валерий Шарлот считает, что поводом стали "смешные происшествия". "Вот он идет, не поздоровался (с сотрудником колонии - ред.), и другой не поздоровался, но одному засчитали за нарушение, а другому нет. У него в тумбочке майка лежала, а не положено (держать - ред.) майки. Вот уже два нарушения - ШИЗО", - рассказал отец артиста.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова
, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа
. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
Росфинмониторинг
23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.