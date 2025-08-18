https://ria.ru/20250818/pevets-2036057426.html

Отец Шарлота рассказал, почему певца переведут в колонию общего режима

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, переведут в колонию общего режима за 19 нарушений, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. Ранее прокуратуры Самарской области сообщила, что суд Тольятти постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. По данным надзорного ведомства, певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательному поведению. Решение суда пока не вступило в силу. "Тут ситуация неоднозначная. Не знаю я, кому он там дорогу перешел. У него очень много нарушений - за два месяца 19 раз нарушил режим, склонял (других осужденных к отрицательному поведению, - ред.). Прокуратура на суде предоставила огромный груз букв с описанием нарушений, с приложением рапортов, протоколов и так далее", - сообщил собеседник агентства. По словам отца артиста, за два месяца Шарлота четыре раза помещали в штрафной изолятор. Валерий Шарлот считает, что поводом стали "смешные происшествия". "Вот он идет, не поздоровался (с сотрудником колонии - ред.), и другой не поздоровался, но одному засчитали за нарушение, а другому нет. У него в тумбочке майка лежала, а не положено (держать - ред.) майки. Вот уже два нарушения - ШИЗО", - рассказал отец артиста. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

