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Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:08 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/orkestr--2015112935.html
Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы
Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы
Российский национальный оркестр посвящает особые программы 9 мая и 11 мая 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:08:00+03:00
2025-05-05T17:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
петр чайковский
дмитрий шостакович
александр рудин
российский национальный оркестр
зарядье
сочи
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российский национальный оркестр посвящает особые программы 9 мая и 11 мая 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. Российский национальный оркестр посвятит несколько концертов этому великому событию. 9 мая на Медальной площади Олимпийского парка в Сочи РНО под управлением худрука и главного дирижера Александра Рудина даст концерт в формате open air. В программе – шедевры русской классической музыки – сочинения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Дмитрия Шостаковича. Откроет выступление исполнение вступления к опере "Хованщина" Мусоргского – "Рассвет над Москвой", а завершит концерт одна из трёх последних симфоний Чайковского – Четвертая симфония, в которой автор впервые с необычайной убедительностью воплотил идею борьбы человека и неумолимого рока, сил судьбы. В шумном стремительном финале, рисующем картину русского гуляния, звучит тема русской народной песни "Во поле береза стояла" - так автор дает ответ на вопрос о том, как противостоять фатуму- нужно быть со своим народом. РНО даст еще один концерт, посвященный 80-летию Победы и памяти жертв ВОВ, который состоится 11 мая в концерт ном зале "Зарядье". В этот вечер прозвучит первая часть "Ленинградской симфонии" Шостаковича и "Элегия", "Вокализ" и Третья часть Второй симфонии Сергея Рахманинова, а также трагический финал Шестой симфонии Чайковского. Завершением концерта станут композиции, созданные уже в послевоенные годы, но без которых сегодня немыслим праздник 9 мая – "Поклонимся великим тем годам" Александры Пахмутовой и "День Победы" Давида Тухманова. В этот вечер за пульт оркестра встанет молодой маэстро Фёдор Безносиков.
https://ria.ru/20250505/ekotropa-2015107936.html
https://ria.ru/20250505/videoproektsii-2015075422.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, петр чайковский, дмитрий шостакович, александр рудин, российский национальный оркестр, зарядье, сочи
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Александр Рудин, Российский национальный оркестр, Зарядье, Сочи
Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы

Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая 80-летию Победы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМузыканты Российского национального оркестра
Музыканты Российского национального оркестра - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты Российского национального оркестра. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российский национальный оркестр посвящает особые программы 9 мая и 11 мая 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.
Российский национальный оркестр посвятит несколько концертов этому великому событию.
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Эльбрусе откроют две новые экологические тропы к 80-летию Великой Победы
Вчера, 16:56
9 мая на Медальной площади Олимпийского парка в Сочи РНО под управлением худрука и главного дирижера Александра Рудина даст концерт в формате open air. В программе – шедевры русской классической музыки – сочинения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Дмитрия Шостаковича. Откроет выступление исполнение вступления к опере "Хованщина" Мусоргского – "Рассвет над Москвой", а завершит концерт одна из трёх последних симфоний Чайковского – Четвертая симфония, в которой автор впервые с необычайной убедительностью воплотил идею борьбы человека и неумолимого рока, сил судьбы. В шумном стремительном финале, рисующем картину русского гуляния, звучит тема русской народной песни "Во поле береза стояла" - так автор дает ответ на вопрос о том, как противостоять фатуму- нужно быть со своим народом.
РНО даст еще один концерт, посвященный 80-летию Победы и памяти жертв ВОВ, который состоится 11 мая в концерт ном зале "Зарядье". В этот вечер прозвучит первая часть "Ленинградской симфонии" Шостаковича и "Элегия", "Вокализ" и Третья часть Второй симфонии Сергея Рахманинова, а также трагический финал Шестой симфонии Чайковского. Завершением концерта станут композиции, созданные уже в послевоенные годы, но без которых сегодня немыслим праздник 9 мая – "Поклонимся великим тем годам" Александры Пахмутовой и "День Победы" Давида Тухманова. В этот вечер за пульт оркестра встанет молодой маэстро Фёдор Безносиков.
Нижегородский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля
Вчера, 15:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПетр ЧайковскийДмитрий ШостаковичАлександр РудинРоссийский национальный оркестрЗарядьеСочи
 
 
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