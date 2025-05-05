https://ria.ru/20250505/orkestr--2015112935.html

Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы

Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Российский национальный оркестр посвятит концерты 9 и 11 мая юбилею Победы

Российский национальный оркестр посвящает особые программы 9 мая и 11 мая 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:08:00+03:00

2025-05-05T17:08:00+03:00

2025-05-05T17:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

петр чайковский

дмитрий шостакович

александр рудин

российский национальный оркестр

зарядье

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96532/88/965328866_0:234:3226:2048_1920x0_80_0_0_921f449b402a7d0c42c1b784af65c524.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российский национальный оркестр посвящает особые программы 9 мая и 11 мая 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. Российский национальный оркестр посвятит несколько концертов этому великому событию. 9 мая на Медальной площади Олимпийского парка в Сочи РНО под управлением худрука и главного дирижера Александра Рудина даст концерт в формате open air. В программе – шедевры русской классической музыки – сочинения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Дмитрия Шостаковича. Откроет выступление исполнение вступления к опере "Хованщина" Мусоргского – "Рассвет над Москвой", а завершит концерт одна из трёх последних симфоний Чайковского – Четвертая симфония, в которой автор впервые с необычайной убедительностью воплотил идею борьбы человека и неумолимого рока, сил судьбы. В шумном стремительном финале, рисующем картину русского гуляния, звучит тема русской народной песни "Во поле береза стояла" - так автор дает ответ на вопрос о том, как противостоять фатуму- нужно быть со своим народом. РНО даст еще один концерт, посвященный 80-летию Победы и памяти жертв ВОВ, который состоится 11 мая в концерт ном зале "Зарядье". В этот вечер прозвучит первая часть "Ленинградской симфонии" Шостаковича и "Элегия", "Вокализ" и Третья часть Второй симфонии Сергея Рахманинова, а также трагический финал Шестой симфонии Чайковского. Завершением концерта станут композиции, созданные уже в послевоенные годы, но без которых сегодня немыслим праздник 9 мая – "Поклонимся великим тем годам" Александры Пахмутовой и "День Победы" Давида Тухманова. В этот вечер за пульт оркестра встанет молодой маэстро Фёдор Безносиков.

https://ria.ru/20250505/ekotropa-2015107936.html

https://ria.ru/20250505/videoproektsii-2015075422.html

сочи

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80-летие победы в великой отечественной войне, петр чайковский, дмитрий шостакович, александр рудин, российский национальный оркестр, зарядье, сочи