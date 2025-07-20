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Патриарх Кирилл поздравил Давида Тухманова с 85-летием
Патриарх Кирилл поздравил Давида Тухманова с 85-летием - РИА Новости, 20.07.2025
Патриарх Кирилл поздравил Давида Тухманова с 85-летием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста РФ, члена Патриаршего совета по культуре Давида Тухманова с 85-летием со дня рождения,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:22:00+03:00
2025-07-20T13:22:00+03:00
2025-07-20T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста РФ, члена Патриаршего совета по культуре Давида Тухманова с 85-летием со дня рождения, отметив его патриотическое творчество и проекты для молодежи, сообщает сайт РПЦ. "Сердечно поздравляю вас с памятной личной датой — 85-летием. Вся ваша жизнь неразрывно связана с музыкой. Господь наделил вас щедрыми дарованиями, которые вы с юного возраста стремились развивать и приумножать. Отрадно, что как автор многих патриотических песен вы способствуете сохранению памяти о славном прошлом нашей страны и о великих свершениях нашего народа. Став настоящей классикой, ваши произведения неизменно находят благодарный отклик слушателей", - говорится в праздничном послании патриарха Кирилла народному артисту Давиду Тухманову. Предстоятель РПЦ особо отметил его работу над музыкальными проектами для детей и юношества. "Также хочу выразить признательность за участие в деятельности Патриаршего совета по культуре, членом которого вы являетесь с момента основания. Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, творческого вдохновения и благодатной помощи от Господа во всяком добром деле", - говорится в документе.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, давид тухманов, русская православная церковь
Россия, Давид Тухманов, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил Давида Тухманова с 85-летием
Патриарх Кирилл отметил патриотическое творчество Давида Тухманова