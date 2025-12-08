«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Фирма звукозаписи "Мелодия" возобновляет выпуск виниловых пластинок, в первую партию пластинок войдет релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова, сообщается на официальном сайте фирмы.

"На сегодня производство начинает выпуск альбомов "Фирмы Мелодия", а в планах - расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний… Мы не могли не включить в первую партию пластинок релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова , который остается хитом уже 50 лет", - говорится в сообщении.

Первой пластинкой нового производства станет советская аутогенная тренировка 1980-х годов - запись, которую разработали врачи санатория "Энергетик" в Ялте в рамках курса на здоровый образ жизни.

Как уточняется, следующие релизы - альбом Disco Alliance группы Zodiac, первый альбом ВИА "Дос-Мукасан", который будет переиздан "Мелодией" спустя 50 лет.

"Грампластинки напечатаны в 2025 году. Матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент", - отмечается в сообщении.