"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок - РИА Новости, 08.12.2025
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок
Фирма звукозаписи "Мелодия" возобновляет выпуск виниловых пластинок, в первую партию пластинок войдет релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок
«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Фирма звукозаписи "Мелодия" возобновляет выпуск виниловых пластинок, в первую партию пластинок войдет релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова, сообщается на официальном сайте фирмы.
"На сегодня производство начинает выпуск альбомов "Фирмы Мелодия", а в планах - расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний… Мы не могли не включить в первую партию пластинок релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова
, который остается хитом уже 50 лет", - говорится в сообщении.
Первой пластинкой нового производства станет советская аутогенная тренировка 1980-х годов - запись, которую разработали врачи санатория "Энергетик" в Ялте
в рамках курса на здоровый образ жизни.
Как уточняется, следующие релизы - альбом Disco Alliance группы Zodiac, первый альбом ВИА "Дос-Мукасан", который будет переиздан "Мелодией" спустя 50 лет.
"Грампластинки напечатаны в 2025 году. Матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент", - отмечается в сообщении.
Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов. Издания содержат оригинальные аннотации музыкального критика Дениса Бояринова и Натальи Кисельниковой.