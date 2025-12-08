Рейтинг@Mail.ru
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок
17:25 08.12.2025
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок - РИА Новости, 08.12.2025
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок
Фирма звукозаписи "Мелодия" возобновляет выпуск виниловых пластинок, в первую партию пластинок войдет релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова, сообщается... РИА Новости, 08.12.2025
ялта, давид тухманов, общество, культура
Ялта, Давид Тухманов, Общество, Культура
"Мелодия" возобновила выпуск виниловых пластинок

«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Фирма звукозаписи "Мелодия" возобновляет выпуск виниловых пластинок, в первую партию пластинок войдет релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова, сообщается на официальном сайте фирмы.
"На сегодня производство начинает выпуск альбомов "Фирмы Мелодия", а в планах - расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний… Мы не могли не включить в первую партию пластинок релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова, который остается хитом уже 50 лет", - говорится в сообщении.
Первой пластинкой нового производства станет советская аутогенная тренировка 1980-х годов - запись, которую разработали врачи санатория "Энергетик" в Ялте в рамках курса на здоровый образ жизни.
Как уточняется, следующие релизы - альбом Disco Alliance группы Zodiac, первый альбом ВИА "Дос-Мукасан", который будет переиздан "Мелодией" спустя 50 лет.
"Грампластинки напечатаны в 2025 году. Матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент", - отмечается в сообщении.
Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов. Издания содержат оригинальные аннотации музыкального критика Дениса Бояринова и Натальи Кисельниковой.
Заголовок открываемого материала