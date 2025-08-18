https://ria.ru/20250818/sharlot-2036024180.html

Певца Шарлота переведут в колонию общего режима

Певца Шарлота переведут в колонию общего режима - РИА Новости, 18.08.2025

Певца Шарлота переведут в колонию общего режима

Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств... РИА Новости, 18.08.2025

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, причиной стало нарушение режимных требований, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. "Центральный районный суд города Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима. За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности", - сообщили в региональной прокуратуре. Постановление суда пока не вступило в силу. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

