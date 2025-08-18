Рейтинг@Mail.ru
Певца Шарлота переведут в колонию общего режима - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/sharlot-2036024180.html
Певца Шарлота переведут в колонию общего режима
Певца Шарлота переведут в колонию общего режима - РИА Новости, 18.08.2025
Певца Шарлота переведут в колонию общего режима
Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:08:00+03:00
2025-08-18T12:08:00+03:00
тольятти
самарская область
эдуард шарлот
давид тухманов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991684185_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_334d45b18fcb5dc2a22edca7714ad5d4.jpg
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, причиной стало нарушение режимных требований, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. "Центральный районный суд города Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима. За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности", - сообщили в региональной прокуратуре. Постановление суда пока не вступило в силу. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
https://ria.ru/20250818/perechen-2036021405.html
https://ria.ru/20250818/ural-2035983755.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991684185_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_aee1a86f406562d7e083b89236235a8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тольятти, самарская область, эдуард шарлот, давид тухманов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), иисус христос
Тольятти, Самарская область, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Иисус Христос
Певца Шарлота переведут в колонию общего режима

Певца Шарлота переведут в колонию общего режима за нарушения режимных требований

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкПевец Эдуард Шарлот
Певец Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Тарасов
Перейти в медиабанк
Певец Эдуард Шарлот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, причиной стало нарушение режимных требований, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
"Центральный районный суд города Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима. За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности", - сообщили в региональной прокуратуре.
Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Экс-главу ОП Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов
11:57
Постановление суда пока не вступило в силу.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам
08:35
 
ТольяттиСамарская областьЭдуард ШарлотДавид ТухмановФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Иисус Христос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала