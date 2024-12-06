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Шарлот* заявил, что снимал видео ради хайпа - РИА Новости, 06.12.2024
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15:24 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sharlot-1987741134.html
Шарлот* заявил, что снимал видео ради хайпа
Шарлот* заявил, что снимал видео ради хайпа - РИА Новости, 06.12.2024
Шарлот* заявил, что снимал видео ради хайпа
Певец Эдуард Шарлот* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на очередном заседании в Самарском областном суде заявил, что ради хайпа... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:24
2024-12-06T15:24
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский патриархат
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на очередном заседании в Самарском областном суде заявил, что ради хайпа снимал видеоролики, которые легли в основу его уголовных дел. "(Мое, - ред.) отношение у меня к этим видеороликам более юмористическое, я считаю, что это перформанс. Это небольшая шутка, как это воспринимать - это уже не мое дело, на тот момент я так думал... Главной целью всех видеороликов являлся хайп, то есть привлечение внимания немножко некрасивым поведением", - сказал Шарлот*, отвечая на вопросы гособвинения по поводу подготовки своих видеороликов. Артист добавил, что решил снять видео, как сжигает паспорт, потому что давно хотел его поменять из-за "не очень удачной фотографии" и "не очень красивой подписи". При этом Шарлот* подчеркнул, что другими видеороликами не хотел затронуть День Победы, оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны или верующих. "Когда я записал этот ролик (с фото патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - ред.), я понял, что сделал что-то не так, потому что это вышло грубо... Как и всем религиозным людям я никогда не желал (патриарху - ред.) никакого зла", - сообщил Шарлот*. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что покаянные слова Шарлота должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241123/rpts-1985347496.html
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
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эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский патриархат
Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский Патриархат
Шарлот* заявил, что снимал видео ради хайпа

Шарлот заявил, что ради хайпа снимал видео, легшие в основу его уголовных дел

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на очередном заседании в Самарском областном суде заявил, что ради хайпа снимал видеоролики, которые легли в основу его уголовных дел.
"(Мое, - ред.) отношение у меня к этим видеороликам более юмористическое, я считаю, что это перформанс. Это небольшая шутка, как это воспринимать - это уже не мое дело, на тот момент я так думал... Главной целью всех видеороликов являлся хайп, то есть привлечение внимания немножко некрасивым поведением", - сказал Шарлот*, отвечая на вопросы гособвинения по поводу подготовки своих видеороликов.
Шарлот* - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Артист добавил, что решил снять видео, как сжигает паспорт, потому что давно хотел его поменять из-за "не очень удачной фотографии" и "не очень красивой подписи".
При этом Шарлот* подчеркнул, что другими видеороликами не хотел затронуть День Победы, оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны или верующих.
"Когда я записал этот ролик (с фото патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - ред.), я понял, что сделал что-то не так, потому что это вышло грубо... Как и всем религиозным людям я никогда не желал (патриарху - ред.) никакого зла", - сообщил Шарлот*.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
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Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что покаянные слова Шарлота должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Эдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Московский Патриархат
 
 
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