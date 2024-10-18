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Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту* - РИА Новости, 18.10.2024
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14:55 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/sharlot-1978742252.html
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту*
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту* - РИА Новости, 18.10.2024
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту*
Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту* до 24 марта 2025 года по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:55
2024-10-18T14:55
россия
самара
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту* до 24 марта 2025 года по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев, по 24 марта 2025 года включительно", - сказал судья. В пятницу Самарский областной суд начал рассматривать дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ). Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до 6 лет колонии. По версии следствия, в 2023 году артист неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной в РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Певец признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240711/sharlot-1958970965.html
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913348142.html
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россия, самара, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Самара, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту*

Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 24 марта 2025 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Шарлот*
Певец Шарлот* - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец Шарлот*. Архивное фото
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САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту* до 24 марта 2025 года по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев, по 24 марта 2025 года включительно", - сказал судья.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Певец Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих
11 июля, 13:56
В пятницу Самарский областной суд начал рассматривать дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ). Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до 6 лет колонии.
По версии следствия, в 2023 году артист неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной в РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Певец признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию
2 декабря 2023, 15:47
 
РоссияСамараЭдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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