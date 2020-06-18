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Кремль назвал лауреатов госпремии в области гуманитарной деятельности
Госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год присуждена композитору Давиду Тухманову и главному врачу Городской... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:50
валерий вечорко
коронавирус в россии
давид тухманов
москва
общество
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РИА Новости
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валерий вечорко, коронавирус в россии, давид тухманов, москва, общество

Кремль назвал лауреатов госпремии в области гуманитарной деятельности

12:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год присуждена композитору Давиду Тухманову и главному врачу Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко, говорится в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля.
"Присудить Государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности: Вечорко Валерию Ивановичу... Тухманову Давиду Федоровичу, композитору", - говорится в тексте указа.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции 20 марта 2020 года департаментом здравоохранения города Москвы было принято решение о перепрофилировании ГКБ №15 в инфекционный госпиталь. Для реализации поставленной задачи под руководством Вечорко был создан оперативный штаб. В течение семи дней был полностью перепрофилирован стационар на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С 27 марта по 6 июня 2020 года больница приняла более 10,7 тысячи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Тухманов - композитор, народный артист РФ. В 1975 году он написал песню "День Победы" на стихи Владимира Харитонова, и вот уже 45 лет она является важнейшим символом торжеств, связанных с Великой Отечественной войной. Был музыкальным руководителем Всемирных Олимпийских юношеских игр и Дня России в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
Вчера, 12:35
В Кремле назвали лауреатов госпремий в области науки и искусства
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Валерий ВечоркоКоронавирус в РоссииДавид ТухмановМоскваОбщество
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