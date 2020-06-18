Кремль назвал лауреатов госпремии в области гуманитарной деятельности

Тухманов - композитор, народный артист РФ. В 1975 году он написал песню "День Победы" на стихи Владимира Харитонова, и вот уже 45 лет она является важнейшим символом торжеств, связанных с Великой Отечественной войной. Был музыкальным руководителем Всемирных Олимпийских юношеских игр и Дня России в Москве.