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Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей - РИА Новости, 28.01.2025
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06:41 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html
Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей
Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей - РИА Новости, 28.01.2025
Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей
Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* выросла почти до 100 тысяч рублей, а общая сумма долгов превысила 230 тысяч рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:41:00+03:00
2025-01-28T06:41:00+03:00
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* выросла почти до 100 тысяч рублей, а общая сумма долгов превысила 230 тысяч рублей, свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик" и Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В октябре 2024 года сумма долга Шарлота* составляла более 182 тысяч рублей, из которых 135 595 рублей были по кредитным платежам, 47 тысяч рублей - по налогам. По данным на январь 2025 года, налоговая задолженность Шарлота* выросла до 97 тысяч рублей, а общая сумма долга превысила 230 тысяч рублей. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Самарский областной суд приговорил певца к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.* Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250122/shtraf-1994909138.html
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эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей

Долг осужденного за реабилитацию нацизма певца Шарлота превысил 230 тысяч рублей

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* выросла почти до 100 тысяч рублей, а общая сумма долгов превысила 230 тысяч рублей, свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик" и Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года сумма долга Шарлота* составляла более 182 тысяч рублей, из которых 135 595 рублей были по кредитным платежам, 47 тысяч рублей - по налогам.
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По данным на январь 2025 года, налоговая задолженность Шарлота* выросла до 97 тысяч рублей, а общая сумма долга превысила 230 тысяч рублей.
Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Самарский областной суд приговорил певца к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.
* Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов.
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Эдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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