https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html

Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей

Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей - РИА Новости, 28.01.2025

Долг осужденного певца Шарлота* превысил 230 тысяч рублей

Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* выросла почти до 100 тысяч рублей, а общая сумма долгов превысила 230 тысяч рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:41:00+03:00

2025-01-28T06:41:00+03:00

2025-01-28T06:41:00+03:00

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Налоговая задолженность певца Эдуарда Шарлота* выросла почти до 100 тысяч рублей, а общая сумма долгов превысила 230 тысяч рублей, свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик" и Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В октябре 2024 года сумма долга Шарлота* составляла более 182 тысяч рублей, из которых 135 595 рублей были по кредитным платежам, 47 тысяч рублей - по налогам. По данным на январь 2025 года, налоговая задолженность Шарлота* выросла до 97 тысяч рублей, а общая сумма долга превысила 230 тысяч рублей. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Самарский областной суд приговорил певца к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.* Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250122/shtraf-1994909138.html

https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество