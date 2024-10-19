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Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2024
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08:29 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/sharlot-1978860423.html
Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей
Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2024
Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей
Музыкант Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который разорвал георгиевскую ленту и в голом виде исполнил пародию на... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:29
2024-10-19T08:29
эдуард шарлот
давид тухманов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который разорвал георгиевскую ленту и в голом виде исполнил пародию на мотив песни "День Победы", задолжал по кредитам и налогам свыше 182 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Шарлот задолжал 135 595 рублей по кредитным платежам. Кроме того, у певца есть задолженность по налогам - более 47 тысяч рублей. "Налоговая арестовала его счета", - рассказал РИА Новости осведомленный источник. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20241018/sharlot-1978681644.html
https://ria.ru/20240723/sharlot-1961499665.html
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353
60
353
60
эдуард шарлот, давид тухманов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей

Певец Шарлот, разорвавший георгиевскую ленту, задолжал более 182 тысяч рублей

© Екатерина Мизулина/TelegramШарлот
Шарлот - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Екатерина Мизулина/Telegram
Шарлот. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который разорвал георгиевскую ленту и в голом виде исполнил пародию на мотив песни "День Победы", задолжал по кредитам и налогам свыше 182 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Шарлот задолжал 135 595 рублей по кредитным платежам. Кроме того, у певца есть задолженность по налогам - более 47 тысяч рублей.
Певец Шарлот в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Шарлота* доставили в Самарский областной суд
18 октября, 11:39
"Налоговая арестовала его счета", - рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Певец Шарлот* - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
23 июля, 15:43
 
Эдуард ШарлотДавид ТухмановФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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