https://ria.ru/20241019/sharlot-1978860423.html

Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей

Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2024

Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей

Музыкант Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который разорвал георгиевскую ленту и в голом виде исполнил пародию на... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:29

2024-10-19T08:29

2024-10-19T08:29

эдуард шарлот

давид тухманов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который разорвал георгиевскую ленту и в голом виде исполнил пародию на мотив песни "День Победы", задолжал по кредитам и налогам свыше 182 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Шарлот задолжал 135 595 рублей по кредитным платежам. Кроме того, у певца есть задолженность по налогам - более 47 тысяч рублей. "Налоговая арестовала его счета", - рассказал РИА Новости осведомленный источник. Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20241018/sharlot-1978681644.html

https://ria.ru/20240723/sharlot-1961499665.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эдуард шарлот, давид тухманов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)