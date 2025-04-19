https://ria.ru/20250419/rosfinmonitoring-2012248342.html

Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2025

Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:06:00+03:00

2025-04-19T12:06:00+03:00

2025-04-19T12:20:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г.р., г. Самара", - говорится в перечне.Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.

https://ria.ru/20250416/volkov-2011643468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, общество