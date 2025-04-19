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Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2025
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12:06 19.04.2025 (обновлено: 12:20 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/rosfinmonitoring-2012248342.html
Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.04.2025
Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:06:00+03:00
2025-04-19T12:20:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г.р., г. Самара", - говорится в перечне.Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Общество
Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Росфинмониторинг: певец Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот
Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г.р., г. Самара", - говорится в перечне.
Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Эдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосОбщество
 
 
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