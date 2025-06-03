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Отец Шарлота рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 03.06.2025
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12:37 03.06.2025 (обновлено: 12:39 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/sharlota--2020639853.html
Отец Шарлота рассказал о его самочувствии
Отец Шарлота рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 03.06.2025
Отец Шарлота рассказал о его самочувствии
Отец певца Эдуарда Шарлота, отбывающего наказание в колонии-поселении в Тольятти за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, рассказал РИА Новости,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:37:00+03:00
2025-06-03T12:39:00+03:00
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
тольятти
нижний новгород
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Отец певца Эдуарда Шарлота, отбывающего наказание в колонии-поселении в Тольятти за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, рассказал РИА Новости, что самочувствие его сына улучшилось. "Перевели в колонию-поселение. Виделись один раз, можно хоть каждый день, но там большие очереди и расстояние, так как ехать нужно в Тольятти. Просидели в очереди, осталось мало времени - 20 минут. Здесь (в колонии-поселении, - ред.) ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было", - заявил собеседник агентства. По словам отца артиста, сейчас готовится жалоба на приговор. Валерий Шарлот считает, что апелляционный суд в Нижнем Новгороде не принял во внимание их доводы по поводу статьи об оскорблении чувств верующих. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
https://ria.ru/20250424/sharlot-2013076779.html
https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html
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эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, тольятти, нижний новгород, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Тольятти, Нижний Новгород, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Отец Шарлота рассказал о его самочувствии

Отец Шарлота Валерий: самочувствие сына улучшилось после перевода в Тольятти

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкПевец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК, в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, на заседании в Самарском областном суде в Самаре
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК, в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, на заседании в Самарском областном суде в Самаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Тарасов
Перейти в медиабанк
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК, в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, на заседании в Самарском областном суде в Самаре
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САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Отец певца Эдуарда Шарлота, отбывающего наказание в колонии-поселении в Тольятти за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, рассказал РИА Новости, что самочувствие его сына улучшилось.
"Перевели в колонию-поселение. Виделись один раз, можно хоть каждый день, но там большие очереди и расстояние, так как ехать нужно в Тольятти. Просидели в очереди, осталось мало времени - 20 минут. Здесь (в колонии-поселении, - ред.) ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было", - заявил собеседник агентства.
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По словам отца артиста, сейчас готовится жалоба на приговор. Валерий Шарлот считает, что апелляционный суд в Нижнем Новгороде не принял во внимание их доводы по поводу статьи об оскорблении чувств верующих.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
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Эдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосТольяттиНижний НовгородФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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