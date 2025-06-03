Отец Шарлота рассказал о его самочувствии
Отец Шарлота Валерий: самочувствие сына улучшилось после перевода в Тольятти
© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкПевец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК, в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, на заседании в Самарском областном суде в Самаре
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК, в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, на заседании в Самарском областном суде в Самаре
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САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Отец певца Эдуарда Шарлота, отбывающего наказание в колонии-поселении в Тольятти за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, рассказал РИА Новости, что самочувствие его сына улучшилось.
"Перевели в колонию-поселение. Виделись один раз, можно хоть каждый день, но там большие очереди и расстояние, так как ехать нужно в Тольятти. Просидели в очереди, осталось мало времени - 20 минут. Здесь (в колонии-поселении, - ред.) ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было", - заявил собеседник агентства.
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По словам отца артиста, сейчас готовится жалоба на приговор. Валерий Шарлот считает, что апелляционный суд в Нижнем Новгороде не принял во внимание их доводы по поводу статьи об оскорблении чувств верующих.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.
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