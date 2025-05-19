https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html

Биография Юрия Григоровича

Биография Юрия Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025

Биография Юрия Григоровича

Выдающийся советский и российский хореограф-постановщик, народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (ныне –... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:03:00+03:00

2025-05-19T15:03:00+03:00

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Выдающийся советский и российский хореограф-постановщик, народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) в семье служащего. Его дядя по матери, Георгий Розай, был танцовщиком – выпускником петербургской балетной школы, участником парижских сезонов в антрепризе Сергея Дягилева.В 1946 году Юрий Григорович окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой), где занимался под руководством педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева.Сразу после окончания училища он был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне – Государственный академический Мариинский театр), солистом которого оставался до 1961 года. Среди его ролей в театре – Половчанин в опере "Князь Игорь" композитора Александра Бородина, Нурали в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Шурале в одноименном балете Фарида Яруллина, Северьян в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева, Ретиарий в "Спартаке" Арама Хачатуряна и другие.Молодой артист одновременно занимался и самостоятельной балетмейстерской работой.Первые свои постановки Григорович осуществил в Ленинградском Доме культуры имени А.М. Горького. В 1948 году им были поставлены балеты "Аистенок" Дмитрия Клебанова и "Семеро братьев" на музыку Александра Варламова.Настоящий успех пришел к Юрию Григоровичу после постановки им на сцене театра имени С.М. Кирова балетов "Каменный цветок" Сергея Прокофьева (1957) и "Легенда о любви" Арифа Меликова (1961).В 1961-1964 годах Юрий Григорович был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.В 1964-1995 годах Григорович занимал пост главного балетмейстера Большого театра (в 1988 году должность была переименована в художественного руководителя балетной труппы). На сцену Большого театра Григорович перенес свои балеты "Каменный цветок" (1959), "Легенда о любви" (1965) и "Ромео и Джульетта" Прокофьева (1979), мировая премьера последнего из них состоялась в Парижской национальной опере в 1978 году.Первым его оригинальным спектаклем, поставленным в Большом театре, стал балет "Щелкунчик" Петра Чайковского (1966). В отличие от ранних постановок, интерпретировавших балет как детскую сказку, Григорович представил балет как философско-хореографическую поэму. Он создал здесь новую хореографию на основе полной партитуры Чайковского.Большой успех в различных странах мира имел балет "Спартак", поставленный Григоровичем на музыку Арама Хачатуряна (1968). Балетмейстеру удалось создать поэму о бессмертии героического подвига. Этот балет в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович поставил балеты "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева (1975), "Ангара" Андрея Эшпая (1976),"Золотой век" Дмитрия Шостаковича (1982).Под редакцией Григоровича в главном театре страны были осуществлены постановки классических балетов "Спящая красавица" (1963, 1973) и "Лебединое озеро" (1969, 2001) Чайковского, "Раймонда" (1984, 2003) Александра Глазунова, "Жизель" (1987) и "Корсар" (1994) Адольфа Адана, "Баядерка" (1991) и "Дон Кихот" (1994) Людвига Минкуса.В 1991-1994 годах Григорович руководил основанной им труппой "Большой театр – студия Юрия Григоровича".В 1993-1995 годах он сотрудничал с балетной труппой Башкирского государственного театра оперы и балета.В 1996 году на основе балетной труппы краснодарского творческого объединения "Премьера" создал Театр балета Юрия Григоровича.Был его художественным руководителем.В Краснодаре состоялись премьеры постановок Григоровича "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Спартак", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Тщетная предосторожность", "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Корсар", "Баядерка", "Иван Грозный", "Спящая красавица" и др. В 1999 году Григорович вернулся на московскую сцену, осуществив постановки в театре "Кремлевский балет" – "Ромео и Джульетта" (1999) и "Иван Грозный" (2001), затем "Корсар" (2007). В 2008 году в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко им был поставлен балет "Каменный цветок".В 2001 году Юрий Григорович вернулся к сотрудничеству с Большим театром, начав репетиции балета "Лебединое озеро" в новой редакции, затем были возобновлены постановки "Легенды о любви", "Раймонда", "Щелкунчик", "Спартак", "Золотой век" и другие.В феврале 2008 года Юрий Григорович по предложению руководства Большого театра стал штатным балетмейстером труппы. В ноябре 2011 года с триумфом прошла первая балетная премьера на исторической сцене Большого театра после реконструкции – "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича. В ноябре 2012 года состоялась премьера балета "Иван Грозный" Прокофьева в новой хореографической редакции балетмейстера.В октябре 2016 года Большой театр представил возобновленный балет "Золотой век" Шостаковича в новой редакции Юрия Григоровича.В декабре 2016 года в новой хореографической редакции Григоровича в Мариинском театре состоялась премьера балета "Каменный цветок" Прокофьева. Премьера была приурочена к 125-летию композитора и 90-летию балетмейстера.Григорович также поставил спектакли в театрах Новосибирска, Екатеринбурга, Минска, Таллина, Вены, Парижа, Рима, Стокгольма, Генуи, Праги, Стамбула, Сеула и других городов.В кино были экранизированы его балеты "Спартак" (1976) и "Иван Грозный" (под названием "Грозный век", 1977).Юрий Григорович вел активную преподавательскую деятельность.С 1973 года был бессменным художественным руководителем, председателем Международного балетного конкурса в Москве.В 1974-1988 годах он был профессором балетмейстерского отделения Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.С 1988 года был заведующим кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии.В 1975-1985 годах Григорович был президентом основанного им же Комитета танца Международного института театра при ЮНЕСКО.С 1989 года был президентом Ассоциации (ныне Международный союз) деятелей хореографии.В 1990 году Григорович стал президентом фонда "Русский балет".С 1992 года он был президентом программы Benois de la danse, от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз Benois de la danse за выдающиеся достижения в области хореографии. Неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии (Варна), Финляндии, США, Швейцарии и Японии.В 2013-2015 годы был членом Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.Юрий Григорович был удостоен целого ряда советских и российских правительственных наград и премий.Народный артист СССР (1973).Герой Социалистического труда (1986).Лауреат Ленинской премии (1970), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1985). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2016 года.Был награжден орденами Ленина (1976), Октябрьской Революции (1981), "За заслуги перед Отечеством" III (2002), II (2007), и I (2011) степеней, Орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2017). Был удостоен ряда наград иностранных государств: Орден "Достык" (2006, Казахстан), орден Франциска Скорины (2007, Белоруссия), орден Почета (2009, Армения).Лауреат международной премии "За искусство танца имени Леонида Мясина" в категории "За выдающиеся заслуги" (2013, Италия).и др.19 мая 2025 года Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, юрий григорович