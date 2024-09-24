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Биография Владимира Якушева - РИА Новости, 24.09.2024
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14:10 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/yakushev-1974424367.html
Биография Владимира Якушева
Биография Владимира Якушева - РИА Новости, 24.09.2024
Биография Владимира Якушева
Российский государственный деятель Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия). РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:10
2024-09-24T14:10
справки
владимир якушев
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Российский государственный деятель Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия).В 1993 году окончил юридический Тюменский государственный университет по специальности "правоведение". В 1997 – по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).В 1986-1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.В 1993-2001 годах работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, где прошел путь от юрисконсульта до президента. В 2001-2005 годах был вице-губернатором Тюменской области.С апреля по ноябрь 2005 года – глава города Тюмени.В ноябре 2005 был утвержден в должности губернатора Тюменской области.В октябре 2010 года депутаты тюменской областной Думы единогласно утвердили предложенную президентом РФ кандидатуру действующего губернатора региона Владимира Якушева на пост главы Тюменской области. В сентябре 2014 года был избран губернатором Тюменской области. За него проголосовали 87% избирателей. 18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен на должность министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства России.21 января 2020 года указом президента РФ Якушев был вновь назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 9 ноября 2020 года Владимир Якушев был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.14 мая 2024 года указом президента РФ Якушев был переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.24 сентября 2024 года указом президента России Владимир Якушев был освобожден от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе. Член Государственного совета России.Член Высшего совета партии "Единая Россия". С 15 июня 2024 года – временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии "Единая Россия".Награжден орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012). Имеет благодарность президента России (2009).Почетный гражданин Тюменской области (2018).Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, владимир якушев
Справки, Владимир Якушев

Биография Владимира Якушева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Якушев
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Российский государственный деятель Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия).
В 1993 году окончил юридический Тюменский государственный университет по специальности "правоведение". В 1997 – по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).
В 1986-1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1993-2001 годах работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, где прошел путь от юрисконсульта до президента.
В 2001-2005 годах был вице-губернатором Тюменской области.
С апреля по ноябрь 2005 года – глава города Тюмени.
В ноябре 2005 был утвержден в должности губернатора Тюменской области.
В октябре 2010 года депутаты тюменской областной Думы единогласно утвердили предложенную президентом РФ кандидатуру действующего губернатора региона Владимира Якушева на пост главы Тюменской области. В сентябре 2014 года был избран губернатором Тюменской области. За него проголосовали 87% избирателей.
18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен на должность министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства России.
21 января 2020 года указом президента РФ Якушев был вновь назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
9 ноября 2020 года Владимир Якушев был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ Якушев был переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.
24 сентября 2024 года указом президента России Владимир Якушев был освобожден от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.
Член Государственного совета России.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
С 15 июня 2024 года – временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии "Единая Россия".
Награжден орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).
Имеет благодарность президента России (2009).
Почетный гражданин Тюменской области (2018).
Женат, двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир Якушев
 
 
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