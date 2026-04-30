"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. "Единая Россия" против снижения нештрафуемого порога скорости, которое позволит "собирать с водителей больше штрафов", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

В сообщении напомнили, что ранее в Центре организации дорожного движения заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час.