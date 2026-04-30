"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" выступила против идеи снижения нештрафуемого порога скорости.
- По словам секретаря генсовета Владимира Якушева, партия будет жестко блокировать инициативы, которые позволят взыскивать с водителей больше денег.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. "Единая Россия" против снижения нештрафуемого порога скорости, которое позволит "собирать с водителей больше штрафов", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. "Единая Россия" последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы", — заявил Якушев, слова которого приводятся на сайте партии.
В сообщении напомнили, что ранее в Центре организации дорожного движения заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час.