"Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на праймериз

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на участие в праймериз перед сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии.

Единая Россия " начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании. Участие в отборе кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что регистрация кандидатов продлится до 30 апреля. С момента выдвижения каждый кандидат может вести агитационную работу.

"Единая Россия" не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними. Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И все это - не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы", - цитируют в пресс-службе секретаря генсовета партии Владимира Якушева

Как рассказали в партии, список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам праймериз партия утвердит на съезде в июне.

"Каждый год интерес к предварительному голосованию растет - и со стороны кандидатов, и со стороны избирателей. Это инструмент развития партии, привлечения в нее молодых, целеустремленных людей, единомышленников, которые готовы работать на будущее России . С 2022 года в предварительном голосовании партии перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции. Рассчитываем, что герои СВО проявят интерес и к предварительному голосованию перед выборами в Госдуму. А "Единая Россия" всецело поддержит их на этом пути", - отметил Якушев.