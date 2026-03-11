Рейтинг@Mail.ru
00:26 11.03.2026
"Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на участие в праймериз перед сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 11.03.2026
"Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на праймериз

ЕР начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Партия "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на участие в праймериз перед сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании. Участие в отборе кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что регистрация кандидатов продлится до 30 апреля. С момента выдвижения каждый кандидат может вести агитационную работу.
"Единая Россия" не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними. Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И все это - не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы", - цитируют в пресс-службе секретаря генсовета партии Владимира Якушева.
Как рассказали в партии, список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам праймериз партия утвердит на съезде в июне.
"Каждый год интерес к предварительному голосованию растет - и со стороны кандидатов, и со стороны избирателей. Это инструмент развития партии, привлечения в нее молодых, целеустремленных людей, единомышленников, которые готовы работать на будущее России. С 2022 года в предварительном голосовании партии перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции. Рассчитываем, что герои СВО проявят интерес и к предварительному голосованию перед выборами в Госдуму. А "Единая Россия" всецело поддержит их на этом пути", - отметил Якушев.
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной Думы - 20 сентября 2026 года.
