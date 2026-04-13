На праймериз ЕР подали заявки более двух тысяч человек

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На участие в предварительном голосовании подали заявку 2,1 тысячи человек, 17% из которых - участники спецоперации, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Якушева. "На участие в процедуре (предварительном голосовании - ред.) заявились 2,1 тысячи человек. Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок - от наших Героев", - цитируют в пресс-службе "Единой России"

Он отметил, что все герои получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы и работы с избирателями.

В партии также рассказали, что треть заявок на участие в праймериз - от представителей малого и среднего предпринимательства, каждая пятая заявка - от представителей образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер.

"Почти 40% участников - беспартийные. Для них действует обязательное правило: по итогам процедуры присоединиться к рядам "Единой России", - подчеркнул Якушев.

Как рассказал председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин , прием заявок проходит без нарушений.