Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья
10:47 10.03.2026 (обновлено: 14:03 10.03.2026)
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья
Правительство отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы в сфере жилья, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 10.03.2026
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья

ЕР анонсировала форум в Ростове-на-Дону на тему жилья и ЖКХ

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Строительство жилья. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы в сфере жилья, сообщили в пресс-службе партии.
"Двенадцатого марта в Ростове-на-Дону состоится второй окружной отчетно-программный форум <...> "Есть результат!". Его тема — ЖКХ и жилищное строительство. Правительство отчитается перед партией о выполнении положений программы в этой сфере. Отдельное внимание уделят результатам восстановления исторических регионов", — рассказали там.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде
5 марта, 03:27
На мероприятии будут присутствовать секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, ветераны СВО, главы регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы.
На форуме также пройдет сбор предложений в новую программу: перед пленарным заседанием участники сформулируют их на шести тематических круглых столах. Обсудят и инициативы, поступившие от россиян.
По словам Якушева, развитие жилищного строительства и модернизация городской среды — фундамент качественной жизни людей, поэтому этот вопрос стал одним из приоритетов народной программы. Он отметил, что за последние годы при поддержке ЕР удалось реализовать системные решения, которые изменили ситуацию в отрасли.
Так, в стране внедрили проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, аварийное жилье расселяют, территории комплексно развивают, через голосование отбираются проекты благоустройства. Все это помогает создавать удобную для жизни городскую среду, добавил Якушев.
В пресс-службе партии напомнили, что ЕР сейчас проводит серию форумов, посвященных народной программе, во всех федеральных округах. На мероприятиях обсуждаются ключевые направления — отчет по ним представляют члены правительства. Первый в году форум прошел в Свердловской области, там затрагивалась тема будущих технологий.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Правительство утвердило цифровую трансформацию строительства и ЖКХ
3 марта, 11:04
 
