https://ria.ru/20260312/er-2080344501.html
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР - РИА Новости, 12.03.2026
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР
Модернизация ЖКХ и повышение качества услуг станут одним из ключевых направлений новой народной программы "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:14:00+03:00
2026-03-12T21:14:00+03:00
2026-03-12T21:14:00+03:00
жкх
владимир якушев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_076a9a1980032e5788f2165d28b67810.jpg
https://ria.ru/20260311/gosduma-2080033418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_2bfcf0582572613b234beaf63cd626f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, владимир якушев, единая россия, общество
ЖКХ, Владимир Якушев, Единая Россия, Общество
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР
Якушев: модернизация ЖКХ станет одним из ключевых направлений программы ЕР
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Модернизация ЖКХ и повышение качества услуг станут одним из ключевых направлений новой народной программы "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, влекущее снижение аварий и инцидентов, повышение качества услуг должны стать одним из ключевых направлений нашей новой народной программы", - сказал Якушев
, открывая пленарное заседание второго окружного отчетно-программного форума партии "Есть результат!".
Секретарь Генсовета ЕР
отметил, что с 2021 года, за время реализации текущей народной программы, по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ.
"Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. Над многими вопросами нужно продолжать работу, в их числе тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопрос о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей", - подчеркнул Якушев.