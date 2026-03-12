Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР

"Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. Над многими вопросами нужно продолжать работу, в их числе тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопрос о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей", - подчеркнул Якушев.