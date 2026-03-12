Рейтинг@Mail.ru
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР - РИА Новости, 12.03.2026
21:14 12.03.2026
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР
Модернизация ЖКХ и повышение качества услуг станут одним из ключевых направлений новой народной программы "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 12.03.2026
жкх, владимир якушев, единая россия, общество
Якушев прокомментировал модернизацию ЖКХ в народной программе ЕР

Владимир Якушев
Владимир Якушев
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Модернизация ЖКХ и повышение качества услуг станут одним из ключевых направлений новой народной программы "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, влекущее снижение аварий и инцидентов, повышение качества услуг должны стать одним из ключевых направлений нашей новой народной программы", - сказал Якушев, открывая пленарное заседание второго окружного отчетно-программного форума партии "Есть результат!".
Секретарь Генсовета ЕР отметил, что с 2021 года, за время реализации текущей народной программы, по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ.
"Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. Над многими вопросами нужно продолжать работу, в их числе тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопрос о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей", - подчеркнул Якушев.
