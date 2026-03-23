В ЕР рассказали, сколько домовладений подключат к газу к 2030 году

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 1,6 миллиона домовладений подключат к газу к 2030 году по программе догазификации, сообщили на Более 1,6 миллиона домовладений подключат к газу к 2030 году по программе догазификации, сообщили на сайте "Единой России".

С 2021 года, начала действия программы, к газу подключили 1,1 миллиона домовладений.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что догазификация - проект, который улучшает качество жизни людей, он занимает особое место в народной программе "Единой России".

"Этот проект - про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдалённых уголках страны стало нормой - это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты "Единой России", волонтёры. Они объясняют, как стать её участником и получить положенные льготы", - цитируют на сайте ЕР Якушева.

Член Генсовета партии, гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что сегодня техническая возможность подключения создана для более чем 1,8 миллионов домов, с момента старта программы жители активно подавали заявки.

"Были периоды, когда в неделю поступало по пять-шесть тысяч заявок. Традиционно с наступлением тёплого сезона активность растёт: люди думают о возможности отопления газом следующей зимой", - цитируют Густова на сайте партии.