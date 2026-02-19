Рейтинг@Mail.ru
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.02.2026
15:56 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075511916.html
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на первый отраслевой окружной форум партии "Есть... РИА Новости, 19.02.2026
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге

Медведев приехал на первый отраслевой форум ЕР "Есть результат!" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на первый отраслевой окружной форум партии "Есть результат!" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Главная тема форума - развитие промышленности в стране. На форуме запланированы выступления секретаря Генсовета партии, первого вице-спикера Совфеда Владимира Якушева, первого вице-премьера Дениса Мантурова, представителей всех регионов Уральского федерального округа - ветеранов СВО, губернаторов, руководителей промышленных предприятий, депутатов Госдумы, сенаторов, координаторов партийных проектов, активистов "Единой России", представителей Минпромторга РФ.
"Единая Россия" дала старт отчету по народной программе на отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Челябинске 5 февраля. Подобные форумы состоятся по всей стране. На них партия представит ключевые результаты своей работы по народной программе, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Помимо этого, будут сформированы предложения в новую народную программу, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы-2026.
