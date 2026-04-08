МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, партия уже обеспечивает пострадавших всем необходимым, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане", - сказал он, отметив, что партия также помогает обеспечить людей всем необходимым, слова Якушева приводят на сайте ЕР.
В публикации отметили, что секретарь Генсовета партии посетил ПВР в селе Сивух Хасавюртовского района Дагестана, встретился с жителями и представителями спецслужб. Якушев подчеркнул, что необходимо оперативно оценить нанесённый ущерб, определить объём помощи, которую нужно выделить на каждое пострадавшее от наводнения жилище.
"Сегодня президент России Владимир Путин проведёт совещание по Дагестану, в нём примут участие глава Республики, главы муниципальных образований, федеральные министры. Глава государства держит всё на личном контроле. Все поручения будут даны. У федерального правительства есть чётко разработанные методики и распределение, чем каждое министерство должно заниматься. В случае потери посевов, крупного и мелкого рогатого скота – подключится Минсельхоз, Минстрой знает, что делать, когда потеряно жильё, Министерство по чрезвычайным ситуациям контролирует выплаты", — сказал он.
Все регионы включились в оказание помощи Республике, отметил Якушев.
"Автомобили с гуманитарной помощью едут из разных концов России. Вся страна — с вами. Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны "Единой России" организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок", – сказал секретарь Генсовета партии.
В Дагестане ранее из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.