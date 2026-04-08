Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 08.04.2026
"Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

© РИА Новости / Мухтар Гаджидадаев
Ликвидация последствий подтоплений в районе Учхоз в Махачкале
© РИА Новости / Мухтар Гаджидадаев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий подтоплений в районе Учхоз в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, партия уже обеспечивает пострадавших всем необходимым, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане", - сказал он, отметив, что партия также помогает обеспечить людей всем необходимым, слова Якушева приводят на сайте ЕР.
В публикации отметили, что секретарь Генсовета партии посетил ПВР в селе Сивух Хасавюртовского района Дагестана, встретился с жителями и представителями спецслужб. Якушев подчеркнул, что необходимо оперативно оценить нанесённый ущерб, определить объём помощи, которую нужно выделить на каждое пострадавшее от наводнения жилище.
"Сегодня президент России Владимир Путин проведёт совещание по Дагестану, в нём примут участие глава Республики, главы муниципальных образований, федеральные министры. Глава государства держит всё на личном контроле. Все поручения будут даны. У федерального правительства есть чётко разработанные методики и распределение, чем каждое министерство должно заниматься. В случае потери посевов, крупного и мелкого рогатого скота – подключится Минсельхоз, Минстрой знает, что делать, когда потеряно жильё, Министерство по чрезвычайным ситуациям контролирует выплаты", — сказал он.
Все регионы включились в оказание помощи Республике, отметил Якушев.
"Автомобили с гуманитарной помощью едут из разных концов России. Вся страна — с вами. Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны "Единой России" организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок", – сказал секретарь Генсовета партии.
В Дагестане ранее из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Республика ДагестанРоссияХасавюртовский районВладимир ЯкушевВладимир ПутинЕдиная РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала