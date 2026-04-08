МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Единая Россия" поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, партия уже обеспечивает пострадавших всем необходимым, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

"Автомобили с гуманитарной помощью едут из разных концов России. Вся страна — с вами. Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны "Единой России" организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок", – сказал секретарь Генсовета партии.