ЕР отправила из Ханты-Мансийска гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 17.04.2026
13:39 17.04.2026
ЕР отправила из Ханты-Мансийска гумпомощь бойцам СВО

Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" отправила из Ханты-Мансийска 20 тонн гуманитарного груза бойцам СВО, включая экипировку, средства связи и навигации, одежду, инструменты и другое оборудование.
  • Это третья отправка в рамках регионального отчетно-программного форума "Есть результат!".
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Единая Россия" отправила из Ханты-Мансийска 20 тонн гуманитарного груза по запросам бойцов СВО, сообщила партия.
"Единая Россия" отправила из Ханты-Мансийска 20 тонн гуманитарного груза бойцам СВО. Это экипировка, средства связи и навигации, одежда, инструменты, оборудование, сварочные аппараты, обогреватели, генераторы, бензопилы, компрессоры и аптечки", - говорится в сообщении на сайте ЕР.
Как уточнили в партии, это третья по счёту отправка в рамках регионального отчётно-программного форума "Есть результат!". Первую партию посылок передали 11 февраля в Нижневартовске в рамках регионального форума, вторую — 24 марта в Сургуте.
"Все реготделения сегодня работают по конкретным заявкам от тех подразделений, которое каждое реготделение поддерживает. На фронте помощи много не бывает. А запросы меняются и от времени года, и в зависимости от того, какие задачи какое подразделение выполняет. Необходимо, чтобы каждый на своём месте приближал очень важную для нас Победу", — приводят в публикации слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
Секретарь Ханты-Мансийского реготделения "Единой России", председатель Думы Югры Борис Хохряков добавил, что, помимо грузов, на передовую отправляют 23 квадроцикла с прицепами, которые закуплены на деньги депутатских фондов депутатов "Единой России"
"Я благодарю всех членов партии, сторонников, всех неравнодушных жителей Югры, которые собирали их. Это системная работа, объединяющая людей. Работу по отправке гуманитарных грузов региональное отделение партии ведёт на системной основе. С начала проведения специальной военной операции мы отправили уже более 2600 тонн грузов "за ленточку" и в новые регионы", — цитируют в публикации Хохрякова.
На сайте напомнили, что "Единая Россия" оказывает помощь фронту с начала СВО. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрали более 14,7 миллиарда рублей.
