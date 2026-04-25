ЕР предложила продлить срок погашения бюджетных кредитов регионов

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Единая Россия" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести на более длительный срок погашение бюджетных кредитов регионов в 2026 году и направить высвободившиеся средства – порядка 100 миллиардов рублей – на социальную поддержку жителей, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году", - цитируют Якушева в пресс-службе партии.

Он отметил, что защита региональных, местных бюджетов будет отражена в народной программе " Единой России ".

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что ранее по поручению президента регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов.

"Это построенные школы, отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы. То есть все то, что составляет Народную программу "Единой России". И то, что реально волнует людей каждый день в их жизни",- сказал Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что предложение поможет избежать обращения регионов в коммерческие банки для вноса средств в федеральный бюджет.

В пресс-службе партии отметили, что решение единогласно поддержали депутаты фракции.