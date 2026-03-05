https://ria.ru/20260305/er-2078828929.html
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах - РИА Новости, 05.03.2026
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах
"Единая Россия" запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах, сообщили на сайте партии. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:07:00+03:00
2026-03-05T18:07:00+03:00
2026-03-05T18:07:00+03:00
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах
ЕР запустила работу по мониторингу паводковой ситуации в регионах