"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах - РИА Новости, 05.03.2026
18:07 05.03.2026
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах - РИА Новости, 05.03.2026
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах
"Единая Россия" запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах, сообщили на сайте партии. РИА Новости, 05.03.2026
общество
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий в регионах

ЕР запустила работу по мониторингу паводковой ситуации в регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Съезд партии "Единая Россия"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Единая Россия" запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах, сообщили на сайте партии.
"Единая Россия" заявила план антипаводковых действий. Партия запускает работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах - активисты партии будут работать вместе с МЧС и партнёрскими организациями", - сказано в публикации.
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства
25 февраля, 14:48
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что контроль зон повышенного риска, усиление региональных волонтёрских групп ресурсами партнёров, активистами "Молодой Гвардии", студенческих отрядов и ассоциаций волонтёрских центров - в числе приоритетных задач.
"Единая Россия" умеет действовать быстро и эффективно — люди это знают. Свои волонтёрские возможности партии надо применить везде, где есть угроза паводка. При необходимости — мобилизовать наш партийный актив в зоне возможных бедствий. Направить добровольцев из соседних регионов. Организовать сбор и доставку гуманитарной помощи", - цитируют в публикации Якушева.
Ранее эксперт рассказал, что в зоне риска из-за паводков находятся Камчатка, Кавказ и Урал в районе Перми.
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные паводки
10 февраля, 02:00
 
Камчатка
Кавказ
Урал
Владимир Якушев
Единая Россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество
 
 
