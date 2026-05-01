Медведев пошутил о влиянии форума ЕР на погоду в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев в шутку заявил, что форум партии ЕР повлиял на улучшение погоды в Санкт-Петербурге.
- Форум "Единая Россия. Есть результат!" посвящен теме здравоохранения и поддержки семей с детьми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Как минимум один положительный эффект от форума партии "Единая Россия" уже проявился - наладилась погода в Санкт-Петербурге, в шутку заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Форум "Единая Россия. Есть результат!" проходит в Санкт-Петербурге, он посвящен теме здравоохранения и поддержки семей с детьми. Помимо Медведева, в нем принимают участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также губернаторы регионов СЗФО, эксперты из сферы здравоохранения, ветераны специальной военной операции и представители профильных министерств.
«
"Погода наладилась. Уже как минимум один положительный эффект от форума "Единой России" есть", - пошутил Медведев во время выступления на форуме.
Он отметил, что до начала форума в четверг "было все так себе", а уже в пятницу началась прекрасная весенняя погода.
