Медведев пошутил о влиянии форума ЕР на погоду в Петербурге - РИА Новости, 01.05.2026
19:33 01.05.2026 (обновлено: 19:44 01.05.2026)
Медведев пошутил о влиянии форума ЕР на погоду в Петербурге

Медведев пошутил, что погода в Петербурге наладилась от форума "Единой России"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии Единая Россия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев в шутку заявил, что форум партии ЕР повлиял на улучшение погоды в Санкт-Петербурге.
  • Форум "Единая Россия. Есть результат!" посвящен теме здравоохранения и поддержки семей с детьми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Как минимум один положительный эффект от форума партии "Единая Россия" уже проявился - наладилась погода в Санкт-Петербурге, в шутку заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Форум "Единая Россия. Есть результат!" проходит в Санкт-Петербурге, он посвящен теме здравоохранения и поддержки семей с детьми. Помимо Медведева, в нем принимают участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также губернаторы регионов СЗФО, эксперты из сферы здравоохранения, ветераны специальной военной операции и представители профильных министерств.
«
"Погода наладилась. Уже как минимум один положительный эффект от форума "Единой России" есть", - пошутил Медведев во время выступления на форуме.
Он отметил, что до начала форума в четверг "было все так себе", а уже в пятницу началась прекрасная весенняя погода.
Санкт-ПетербургРоссияСЗФОДмитрий МедведевВладимир ЯкушевТатьяна ГоликоваЕдиная Россия
 
 
