16:11 01.05.2026 (обновлено: 16:15 01.05.2026)
Медведев посетил Национальный медцентр имени Алмазова в Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Петербурге.
  • Он ознакомился с работой нескольких отделений и центров, включая ситуационный и телемедицинский центры, а также гибридную операционную.
  • Вместе с Медведевым в центр приехали Якушев, Голикова и другие официальные лица.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Зампред Совбеза в ходе визита ознакомился с работой отделения интенсивной терапии патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии.
Рабочая поездка Медведева в Астрахань - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Медведев совершил рабочую поездку в Астрахань
17 октября 2025, 18:47
Помимо этого, Медведев посетил ситуационный центр учреждения, где в том числе развернут телемедицинский центр, который взаимодействует с регионами России для консультативной поддержи ведения самых сложных пациентов. Как отметили в медучреждении, за 2025 год было проведено более 20 тысяч консультаций. Также Медведев ознакомился с работой аналитического и командного центров.
Кроме того, зампред Совбеза посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1600 хирургических вмешательств при патологии аорты и периферических артериях.
Зампред Совбеза приехал в центр вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, вице-премьером Татьяной Голиковой, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, а также полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей.
Медицинский центр выступает флагманом трансляционной медицины, где передовые разработки институтов молекулярной биологии, генетики и экспериментальной медицины мгновенно внедряются в клиническую практику. Развитие учреждения – результат реализации Народной программы партии.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Врагу России помогает весь мир, заявил Медведев
19 февраля, 17:28
 
