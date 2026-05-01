Медведев посетил Национальный медцентр имени Алмазова в Петербурге

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Петербурге.

Он ознакомился с работой нескольких отделений и центров, включая ситуационный и телемедицинский центры, а также гибридную операционную.

Вместе с Медведевым в центр приехали Якушев, Голикова и другие официальные лица.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Зампред Совбеза в ходе визита ознакомился с работой отделения интенсивной терапии патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии.

Помимо этого, Медведев посетил ситуационный центр учреждения, где в том числе развернут телемедицинский центр, который взаимодействует с регионами России для консультативной поддержи ведения самых сложных пациентов. Как отметили в медучреждении, за 2025 год было проведено более 20 тысяч консультаций. Также Медведев ознакомился с работой аналитического и командного центров.

Кроме того, зампред Совбеза посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1600 хирургических вмешательств при патологии аорты и периферических артериях.