Власти Дагестана подадут заявки на восстановление соцобъектов
19:09 07.04.2026
Власти Дагестана подадут заявки на восстановление соцобъектов

Спасатели прибыли в район цитадель "Нарын-Кала" города Дербент для эвакуации населения. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 апр – РИА Новости. Власти Дагестана намерены подать заявки на участие в госпрограммах для восстановления поврежденных паводками социальных объектов, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Безусловно, для реконструкции и строительства утраченных, поврежденных социальных объектов мы планируем заявляться в действующих долгосрочных проектах и национальных программах", - сказал Меликов на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в Дагестане на фоне паводков.
Он отметил, что сегодня уже обсудил этот вопрос с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, который сейчас находится в республике.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
Республика ДагестанРоссияДербентский районСергей МеликовВладимир ПутинВладимир ЯкушевЕдиная РоссияНаводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
