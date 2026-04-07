Власти Дагестана подадут заявки на восстановление соцобъектов

МАХАЧКАЛА, 7 апр – РИА Новости. Власти Дагестана намерены подать заявки на участие в госпрограммах для восстановления поврежденных паводками социальных объектов, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Безусловно, для реконструкции и строительства утраченных, поврежденных социальных объектов мы планируем заявляться в действующих долгосрочных проектах и национальных программах", - сказал Меликов на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в Дагестане на фоне паводков.
Он отметил, что сегодня уже обсудил этот вопрос с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, который сейчас находится в республике.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.