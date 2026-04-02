Премьер Ливана обвинил Израиль в намерении оккупировать юг страны

БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Израиль собирается оккупировать юг Ливана под предлогом создания буферной зоны, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в рамках своей речи по случаю месяца с начала ливано-израильского конфликта.

Израиль оккупирует ливанские территории на юге страны под предлогом защиты от ливанского движения "Хезболлах". Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 29 марта заявил, что отдал распоряжение расширить нынешнюю зону безопасности в южном Ливане с целью минимизации угроз для севера Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет взять под контроль всю южную часть Ливана до реки Литани и снести все дома местных жителей.

"Стало очевидно, что израильская агрессия против Ливана не ограничится продолжением военных операций, которые мы наблюдали на протяжении 16 месяцев после объявления соглашения о прекращении боевых действий в ноябре 2024 года. Заявления израильских официальных лиц и действия их армии указывают на более далекоидущие цели, включая значительное расширение оккупации ливанских территорий", - сказал Салам.

По словам премьера, опасные заявления со стороны Израиля о создании буферных зон или зон безопасности, а также факт перемещения более миллиона ливанцев неприемлемы и требуют усиления дипломатических контактов для прекращения конфликта.

"Сложность текущего этапа, через который проходит Ливан, требует от нас поставить дух национальной солидарности и человеческого братства выше любых чувств тревоги и недовольства, а также предотвратить угрозы внутреннего раскола, избегая логики обвинений, злорадства и риторики запугивания и ненависти", - добавил Салам.