17:23 02.04.2026 (обновлено: 23:24 02.04.2026)
Премьер Ливана обвинил Израиль в намерении оккупировать юг страны
Израиль собирается оккупировать юг Ливана под предлогом создания буферной зоны, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в рамках своей речи по случаю месяца с
© РИА НовостиПоследствия ночного обстрела в Бейруте, Ливан
Последствия ночного обстрела в Бейруте, Ливан
БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Израиль собирается оккупировать юг Ливана под предлогом создания буферной зоны, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в рамках своей речи по случаю месяца с начала ливано-израильского конфликта.
Израиль оккупирует ливанские территории на юге страны под предлогом защиты от ливанского движения "Хезболлах". Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 29 марта заявил, что отдал распоряжение расширить нынешнюю зону безопасности в южном Ливане с целью минимизации угроз для севера Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет взять под контроль всю южную часть Ливана до реки Литани и снести все дома местных жителей.
"Стало очевидно, что израильская агрессия против Ливана не ограничится продолжением военных операций, которые мы наблюдали на протяжении 16 месяцев после объявления соглашения о прекращении боевых действий в ноябре 2024 года. Заявления израильских официальных лиц и действия их армии указывают на более далекоидущие цели, включая значительное расширение оккупации ливанских территорий", - сказал Салам.
По словам премьера, опасные заявления со стороны Израиля о создании буферных зон или зон безопасности, а также факт перемещения более миллиона ливанцев неприемлемы и требуют усиления дипломатических контактов для прекращения конфликта.
"Сложность текущего этапа, через который проходит Ливан, требует от нас поставить дух национальной солидарности и человеческого братства выше любых чувств тревоги и недовольства, а также предотвратить угрозы внутреннего раскола, избегая логики обвинений, злорадства и риторики запугивания и ненависти", - добавил Салам.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль начал наносить масштабные удары по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
 
