В народную программу "Единой России" поступило десять тысяч предложений

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В новую народную программу "Единой России" поступило десять тысяч предложений, сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

"Больше всего предложений пока поступило из Москвы , Московской и Ростовской областей . Что особенно важно: половина инициатив — от жителей от 25 до 45 лет", — уточнил Якушев , слова которого приводятся на сайте ЕР.

Инициативы касаются как социально-экономических, так и технологических вопросов. Их распределили в соответствии с вызовами, определенными председателем партии Дмитрием Медведевым. Большую часть из предложений посвятили развитию страны: 1,4 тысячи — улучшению демографической ситуации и поддержке семей с детьми, еще 1,4 тысячи — повышению производительности труда и преодолению культурно-ценностного вызова, 1,3 тысячи — формированию технологического лидерства.

Количество инициатив из регионов растет ежедневно, говорится в релизе. По мнению Якушева, это указывает на желание общества быть причастными к работе над документом.

"Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны", — отметил он.