В народную программу "Единой России" поступило десять тысяч предложений
12:24 03.03.2026 (обновлено: 18:07 03.03.2026)
В народную программу "Единой России" поступило десять тысяч предложений
В новую народную программу "Единой России" поступило десять тысяч предложений, сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 03.03.2026
Эмблема партии "Единая Россия"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Эмблема партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В новую народную программу "Единой России" поступило десять тысяч предложений, сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.
"Больше всего предложений пока поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Что особенно важно: половина инициатив — от жителей от 25 до 45 лет", — уточнил Якушев, слова которого приводятся на сайте ЕР.
Инициативы касаются как социально-экономических, так и технологических вопросов. Их распределили в соответствии с вызовами, определенными председателем партии Дмитрием Медведевым. Большую часть из предложений посвятили развитию страны: 1,4 тысячи — улучшению демографической ситуации и поддержке семей с детьми, еще 1,4 тысячи — повышению производительности труда и преодолению культурно-ценностного вызова, 1,3 тысячи — формированию технологического лидерства.
Количество инициатив из регионов растет ежедневно, говорится в релизе. По мнению Якушева, это указывает на желание общества быть причастными к работе над документом.
"Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны", — отметил он.
О начале сбора предложений для программы объявили 19 февраля.
